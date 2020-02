Choisir des partenaires doubles est quelque chose que je connais instinctivement

La légende du tennis en double Leander Paes a joué avec plus de 100 partenaires de double différents et l’Indien a parlé de son instinct quand il s’agit de choisir un partenaire et aussi de sa campagne “Le dernier rugissement”. «Choisir des partenaires est quelque chose que je connais instinctivement.

Cela vient du fait que je connais très bien mes forces et mes faiblesses. Il est important de connaître vos faiblesses puis de trouver un partenaire dont les forces compensent vos faiblesses. Mes forces devraient compenser les faiblesses de mon partenaire.

Le facteur de compatibilité est crucial lorsqu’il s’agit de doubler », a déclaré Paes. Parlant de sa dernière année en tournée en tant que professionnel et de son slogan “Last Roar”, Paes a déclaré aux journalistes: “Vous devez être clair sur ce fait, chaque fois que je monte sur le terrain, je pense que ce pourrait être mon dernier match ici.

Que ce soit en Australie, à Pune la semaine dernière. C’est le processus de réflexion derrière mon slogan «One Last Roar». Cela se poursuivra tout au long de l’année. Il s’agit de faire de mon mieux à chaque campagne, je veux y aller et faire quelque chose ».

“En 2020, je veux m’assurer de continuer à jouer aux niveaux auxquels je suis habitué. Si je voulais jouer encore deux ou trois ans, j’aurais pu le faire à cause de ma forme physique. Les durs mètres de voyage ont fait des ravages. , mon équipe de voyage s’est désintégrée ces derniers temps. Voyager seul sur la route n’est pas amusant quand on a 30 ans “, a-t-il ajouté.