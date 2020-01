Chris Evert et John McEnroe: la qualité de l’air pourrait affecter la santé des joueurs à l’Open d’Australie

Les légendes du tennis Chris Evert et John McEnroe disent que la qualité de l’air affectant la santé du joueur sera une préoccupation sérieuse avant l’Open d’Australie de cette année. La fumée résultant des incendies autour de Melbourne a déjà affecté les matchs de qualification avec de nombreux joueurs demandant aux officiels du tournoi d’envisager d’arrêter le jeu.

Evert, 18 fois champion du Grand Chelem, a déclaré: “C’est un problème de santé, et surtout quand il arrive à trois des cinq sets et que vous êtes là depuis longtemps. Vous voulez pouvoir respirer certains l’air pur. Je pense qu’ils doivent vraiment garder un œil attentif dessus.

Le tournoi semble être une chose si petite par rapport à ce qui se passe dans le pays, mais je mettrais la santé des joueurs en premier à coup sûr, et même s’ils devaient jouer à un autre moment. Peu importe.

C’est vraiment – nous parlons de vies. »Sept fois champion du simple du Grand Chelem, McEnroe a déclaré:« Il serait extrêmement difficile d’imaginer »que les concurrents ne joueraient pas ou que les dates de la compétition seraient déplacées.

C’est quelque chose qui n’a pas été vécu. Écoutez, ils ont des incendies tout le temps en Australie. C’est un problème. Mais c’est le pire que ce soit. Je suis sûr que les gens, les joueurs inclus, et je ne peux pas parler d’avoir parlé à ces joueurs parce que je ne me bouscule pas pour trouver ce qui est le mieux pour tout le monde ».

Plusieurs joueurs et tournois de tennis du monde entier ont collecté des fonds tout au long de l’été australien. Un match d’exhibition intitulé ‘AO Rally for Relief’ s’est tenu mercredi sur Rod Laver Arena avec près de 5 millions de dollars AUSD collectés par les joueurs et le tournoi pendant l’événement. ”