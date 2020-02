La finale de l’ATP Cordoba Open présente une excellente confrontation entre deux des meilleurs joueurs, bien qu’ils ne soient peut-être pas des noms familiers. Le favori à domicile Diego Schwartzman est la tête de série du tournoi et a atteint la finale après avoir perdu un seul set. Le Chilien Christian Garin a commencé lentement cette semaine mais a creusé profondément et un coup sûr trois setters pour atteindre la finale en tête de série # 3. Alors que Schwarzman et Garin sont classés respectivement 14e et 31e dans le monde, les deux joueurs, en particulier Garin, jouent leur meilleur tennis sur terre battue, ce qui est sûr d’être une finale passionnante.

Cordoba Open Final Prediction

Christian Garin contre Diego Schwartzman

Tête à tête: 3-2 Schwartzman

Chrétien, Garin égalerait Diego Schwartzman dans les titres de carrière s’il gagne dimanche. Schwartzman a eu une carrière incroyablement cohérente, mais a eu du mal à remporter des titres avec un dossier de 3-4 en finale de l’ATP. Garin, 23 ans, a déjà atteint trois finales de niveau tour et en a remporté deux, toutes sur terre battue, et toutes à venir en 2019. Les courts en terre battue favorisent légèrement Garin, mais Schwartzman jouera dans son pays d’origine avec la foule. de son côté. Lorsque Garin joue son meilleur tennis, il est vraiment difficile à battre, tandis que Schwartzman a toujours tendance à être un match difficile pour tout adversaire.

Les matchs quelque peu similaires des deux sud-américains feront un match intéressant. Les deux jouent au tennis à haute énergie et ont la possibilité de placer des coups exactement où ils le souhaitent. Garin a un service plus fort, mais Schwartzman a un retour incroyable, remportant 31,2% des matchs retour au cours des 52 dernières semaines, deuxième derrière Rafael Nadal. Les interruptions de service seront sûrement courantes, et le vainqueur de ce match sera probablement le joueur qui peut contrôler les erreurs non forcées et survivre à l’autre en rallye. Garin a perdu le premier set de ses deux derniers matches par une large marge, mais il ne peut pas commencer lentement contre Schwartzman qui sera un énorme défi à relever. Dans l’ensemble, ce match est proche d’un tirage au sort, mais le jeu de Schwartzman est plus adapté au type de tennis qui sera joué et il gagnera une bataille serrée.

Prédiction: Schwartzman en 2

