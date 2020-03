Cinq matchs, quatre trois passeurs et un trophée pour Sofia Kenin alors qu’elle se bat pour le titre de l’Open de Lyon

Ce n’était pas facile, mais Sofia Kenin a retrouvé la voie du titre à l’Open de Lyon en devançant Anna-Lena Friedsam en finale.

La championne de l’Open d’Australie est arrivée dans la ville française à la sortie des premiers tours à Dubaï et Doha et elle a été la première à admettre qu’elle n’était pas à son meilleur à Lyon toute la semaine.

Cependant, tout ce qui compte, c’est qu’elle a obtenu cinq matchs à son actif et s’est retrouvée avec le trophée en battant Friedsam 6-2, 4-6, 6-4.

Kenin est arrivée en finale après avoir remporté trois de ses quatre matches en trois sets et elle a également été forcée de tenir la distance par son adversaire allemande.

L’Américaine était à l’aise dans le premier set puisqu’elle a cassé deux fois, mais après avoir échangé des pauses dans les deux premiers matchs du deuxième set, c’est Friedsam qui a obtenu une pause décisive dans le match 10.

Kenin a dominé le troisième set dès le début alors qu’elle a pris une avance de 4-1 avec deux pauses et, bien que Friedsam ait obtenu une pause de retour, la tête de série s’est hissée à la victoire.

“Je rentre à la maison avec une victoire, ce qui est très bien”, a déclaré Kenin après avoir remporté son deuxième titre du WTA Tour. «Je suis très heureux d’avoir gagné après une bonne semaine. Ça n’a pas été facile. Tous les matchs ont été très disputés. »

Elle a ajouté: «J’ai subi deux défaites difficiles, mais je savais que je devais me regrouper et je suis tellement heureuse de l’avoir gagnée.

«Chaque match était serré et j’ai dû vraiment me battre – chaque joueur que j’ai joué a eu une lutte difficile contre moi, et j’ai pu jouer mon match, ce qui était bien.

“Je suis heureux d’être venu ici – c’était une bonne décision de mon côté … Je voulais avoir suffisamment de match play pour aller à Indian Wells et à Miami.”

