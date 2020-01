“Cinq millions de personnes ont une opinion sur vous” – Alexander Zverev parle des distractions sur les réseaux sociaux

Le jeune Allemand Alexander Zverev est l’un des favoris parmi les NextGen pour faire sa percée sur une scène majeure. Cependant, il n’a jamais dépassé les quarts de finale du Grand Chelem.

Sascha a réfléchi sur les jeunes du 21e siècle qui ne respectaient pas les normes de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il a mentionné que les médias sociaux étaient l’une des raisons de la chute du NextGen dans le sport du tennis et de son incapacité à remplacer les «Big Three».

«Je pense que c’est différent de ce qu’il était il y a 20 ans. Je pense qu’avec les médias sociaux, je pense avec les téléphones portables que nous avons, la pression que les médias nous exercent, d’autres personnes nous exercent, nous en sommes plus conscients qu’il y a 20 ans », a déclaré Alexander Zverev.

Alexander Zverev

«Pour lire ce qui se passe, pour lire la presse, il faut (auparavant) acheter un journal, aller sur l’ordinateur portable et le chercher. Maintenant que vous ouvrez Instagram, cinq millions de personnes ont soudain une opinion sur vous. C’est peut-être plus difficile pour nous maintenant », a ajouté Sascha.

«C’est une énorme différence» – Alexander Zverev

L’as allemand Alexander Zverev essaie de s’abstenir autant que possible des réseaux sociaux, notamment lors des tournois du Grand Chelem. Les médias sociaux distraient une personne et finissent par devenir un obstacle à la réalisation de ses objectifs.

Roger, Rafa et Novak n’ont pas vraiment grandi avec les téléphones portables et les médias sociaux bourdonnent dans leur voisinage. Ils avaient une concentration en un seul point vers leur objectif. Ils continuent toujours de suivre la même pratique et font des différences importantes dans le sport.

Voir également

«D’un autre côté, avec des gars comme Novak, Rafa et Roger, ils sont simplement meilleurs que nous parce qu’ils gagnent. Même si les gens disent qu’ils ne s’en soucient pas, ils le lisent quand même. Au fond de leur esprit, ils en sont conscients. Je pense donc que c’est une énorme différence », a ajouté Zverev.

Alexander Zverev

Le septième tête de série de l’Open d’Australie 2020 Alexander Zverev affrontera Fernando Verdasco au troisième tour. Plus tôt à Melbourne, l’Allemand avait remporté des victoires de suite contre Marco Cecchinato et Egor Gerasimov.