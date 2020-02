Cinq slams plus tard: l’héritage de Maria Sharapova

Maria Sharapova annonce officiellement sa retraite du tennis, à 32 ans grâce à des interviews exclusives accordées aux magazines Vanity Fair et Vogue. Au cours de son incroyable carrière, la Russe a remporté 36 titres WTA, dont 5 slams (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008, French Open 2012 et 2014), les finales WTA 2004 et la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Elle est devenue non mondiale. 1 pour la première fois de sa carrière le 22 août 2005, pour un total de 21 semaines (la première fois à 18 ans, la dernière en juillet 2012, après avoir remporté le Roland Garros). Sharapova a stupéfié le monde en 2004, quand, à seulement 17 ans, est devenue la reine du All England Club, battant Serena Williams en finale avec le score final de 6-1 6-4, devenant ainsi la première joueuse à gagner Wimbledon, ainsi que le troisième plus jeune vainqueur d’un titre au tournoi de Londres après Lottie Dod et Martina Hingis.

Ce triomphe est peut-être inattendu, mais il lance la carrière professionnelle du jeune Russe. Après plus de seize ans de carrière, Sharapova n’a pu revenir pour jouer qu’une seule fois de plus dans une finale de Wimbledon: en 2011, s’inclinant face à Petra Kvitova avec le score final de 3-6 4-6.

Les années suivantes, Masha a remporté son premier titre de l’US Open en 2006 contre Justine Henin, en deux sets, pour 6-4 6-4. Deux ans plus tard, à l’Open d’Australie 2008, elle a battu Ana Ivanovic pour remporter la couronne de Melbourne. Quatre autres années ont dû s’écouler, mais à l’Open de France 2012, elle a battu Sara Errani par 6-2 6-2, remportant pour la première fois sur le terre battue parisienne et obtenant la carrière en Grand Chelem.

Elle a également gagné en 2014 à Paris, battant Simona Halep par 6-4, 6 (5) -7, 6-4. Maria était populaire pour ses réalisations et sa beauté. Histoires d’amour, glamour, affaires (elle a fondé la marque de bonbons Sugarpova) et sa rivalité avec Serena ont été sa carrière.

En 2016, elle a été disqualifiée pour dopage (utilisation de meldonium), revenant un an plus tard. Depuis lors, sa carrière sportive ne s’est jamais vraiment rétablie, principalement en raison de blessures. Que reste-t-il maintenant? L’héritage de Maria Sharapova sera un fardeau pour toutes les aspirantes reines: grâce à son charisme, sa volonté et ses compétences, elle a pu devenir non seulement une grande athlète, mais une véritable icône du sport.