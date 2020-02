Clara Tauson à propos de la rencontre avec Rafael Nadal et des encouragements pour Roger Federer

Clara Tauson, du Danemark, qui a remporté le titre junior de l’Open d’Australie il y a 12 mois, se dit heureuse de rencontrer la légende espagnole Rafael Nadal après sa victoire l’an dernier et est une grande fan de Roger Federer, dans une interview accordée au site Internet de l’ITF.

Tauson dit: «J’ai eu la chance de rencontrer [2009 Australian Open champion] Rafael Nadal qui m’a félicité, ce qui naturellement était une belle tape dans le dos d’une légende du tennis. Je ne me souviens de rien d’autre que de soulever le trophée car la réalisation était si écrasante pour moi.

Il m’a fallu quelques jours avant de réaliser ce qui s’était réellement passé. Historiquement, peu de juniors qui sont la tête de série ont réussi à gagner, donc j’étais plus concentré que jamais pour faire face à la situation de manière professionnelle.

Je me suis concentré sur un seul match à la fois et j’ai fait de mon mieux. Être la première fille junior du Danemark à remporter l’Open d’Australie et devenir n ° 1 au monde était incroyable. Bien sûr, l’Australie signifiera beaucoup pour moi pour le reste de ma vie.

Je suis très fier de ce que j’ai réalisé à l’Open d’Australie ». Alors que Tauson fait maintenant sa marque sur le circuit professionnel, elle dit que son objectif est de continuer à travailler dur et à s’améliorer en tant que joueur et qu’elle est une grande fan de Roger Federer.

“Venant d’une petite nation de tennis comme le Danemark, j’ai appris à garder le cap et à être reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à moi. Mon objectif pour 2020 est de travailler dur dans tous les aspects pour s’améliorer physiquement, tactiquement, mentalement. et techniquement.

J’étais un bon joueur junior, maintenant mon objectif est de devenir un joueur de tennis solide, complet et performant. Il (mon père) est de loin la plus grande influence sur ma carrière. Il a été mon entraîneur dans tous les tournois depuis l’âge de sept ans.

Il m’a tout appris sur le tennis et je lui dois un grand merci de m’avoir initié au jeu. J’adore qu’il soit à mes côtés à chaque étape. En outre, ensemble, nous avons regardé des centaines de matchs de Roger Federer les plus sublimes et les plus inspirants, en l’encourageant d’une manière que nos voisins pensaient parfois que nous étions un peu bruyants. Aujourd’hui âgé de 17 ans, Tauson est actuellement classé n ° 271 au classement mondial.