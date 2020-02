Chaque joueur a sa propre évolution et sa vitesse. Danois Clara Tauson (17, n ° 263) tente de suivre la piste laissée par Caroline Wozniacki et entre bientôt dans l’élite de la WTA. Aujourd’hui, il a poursuivi cette voie avec un triomphe dans la Glasgow W25 (Royaume-Uni, IH) sur le Bulgare Viktoriya Tomova 6-4 et 6-0. Sixième titre de sa carrière naissante et essayer de continuer à gagner des terres britanniques la semaine prochaine à Sunderland.

