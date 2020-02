Classement ATP après l’Open Australia 2020 Novak Djokovic numéro 1

Chaque acte a des conséquences et le lieu où la performance montrée sur la piste est capturée sans tromperie est le Classement ATP. Après tout le Grand Chelem, il y a un véritable tremblement de terre dans le classement masculin qui détermine la série lors des prochains événements et est un guide que chaque joueur consulte avec l’illusion d’explorer ses limites. Il Open d’Australie 2020 a provoqué une alternance dans le numéro 1 mondial, qui perd Raphael Nadal au détriment de Novak Djokovic, mais il y a beaucoup plus de mouvements intéressants qui devraient être consultés pour leur importance à long terme, mais aussi à court terme, car il sera essentiel de consulter dans quelle position les meilleurs atteindront les 1000 premiers Masters de la saison.

Djokovic n’a pas eu la facilité de détrôner Nadal du haut du tennis, mais il l’a fait. Bien qu’il ne dépende pas de lui-même, le fait que Rafa n’ait pas pu atteindre les demi-finales mises dans le bac pour le Serbe la possibilité de récupérer la cuspide, qu’il a déjà savouré pendant 275 semaines, dit qu’il va s’étendre et pourrait lui permettre de se positionner comme le deuxième joueur de l’histoire avec plus de semaines dans cette positioncar il a Pete Sampras avec 286. L’espagnol a un large avantage sur Roger Federer et Dominic Thiem, le Suisse étant clairement menacé par un Dominique qui défendra de nombreux points à Indian Wells, même si Roger le fera également puisqu’il était finaliste.

Plus significatif est l’écart entre les quatre premiers et leur poursuivant immédiat, Daniil Medvedev. Ceci est d’une grande importance car il établit quels joueurs peuvent traverser le Big3 en quart de finale ou en demi-finale. Quant à la bataille pour lui top-10, le plus notable est la perte de cette condition par Roberto Bautista, qui tombe à la douzième position permettant Gael Monfils et David Goffin Entrez dans ce club sélect, suivi de près par Fabio Fognini. Une autre nouvelle importante, déjà parmi les 20 meilleures au monde, est l’émergence de ce groupe de Nick Kyrgios, ainsi que le fait que Andrey Rublev il entre dans le top 15 pour la première fois de sa carrière. Le grand succès est Kei Nishikori, qui perd huit positions et tombe en position 26. Hubert Hurkacz et Christian Garín ils atteignent leur meilleure position (28 et 31), se lançant dans la bataille pour être classés dans les grands événements.

Marton Fucsovics gagner 14 positions (il obtient 53 du monde) et Tommy Paul explorer ses limites, le plaçant comme 70e du classement, mais l’amélioration la plus notable correspond à Tennys Sandgren, qui a augmenté de 44 positions pour se classer à 56 sur la liste. Couler sans palliatif Lucas Pouille (de 24 à 62) et Frances Tiafoe (de 50 à 79). Dans la lutte pour entrer dans le top 100, la meilleure nouvelle est pour le slovène Andrej Martin, qui entre dans un groupe pour lequel le jeune finlandais opte sérieusement Emil Ruusuvuori, qui est déjà 101 dans le monde et pourrait se diviser en un groupe dans lequel elle entend se perpétuer à court terme.

