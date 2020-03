Classement ATP: Conséquences de la suspension du tournoi

Ce matin, nous nous sommes réveillés avec l’une des nouvelles les plus choquantes de ces derniers temps dans le monde du tennis. Puits indiens, l’un des tournois les plus importants du circuit, avait été annulé en raison de la Coronavirus. Avec un cas découvert dans la vallée de Coachella, les organisateurs du tournoi avaient pris la décision de tout suspendre pour éviter une propagation massive du virus. Tout cela surprend tout le monde de façon inattendue, un jour après le tirage au sort des tableaux et avec presque tous les joueurs et journalistes présents. Il y a beaucoup de questions qui en découlent, quelque chose qui ne s’était jamais produit dans l’histoire de l’ère ouverte mais nous allons essayer de répondre à ce qui va se passer maintenant avec les points de la classement.

Il est très probable qu’Indian Wells ne soit pas le seul tournoi à être suspendu. Miami pense qu’il sera également contraint d’annuler tout et la tournée de terre battue en Europe, dans l’un des centres mondiaux avec plus de cas, reste dans l’air. Qu’adviendra-t-il de tous les points que les joueurs ont gagnés en 2019 dans ces tournois? Étant un système basé sur ce qui a été fait au cours des 52 dernières semaines, si un tournoi est suspendu, comme cela a été le cas avec Indian Wells, ces points disparaîtront complètement. Autrement dit, ils ne seront pas enregistrés pour l’édition 2021.

Par conséquent, Dominic Thiem, vainqueur de l’édition 2019 d’Indian Wells, perdra ses 1000 points gagnants et ne pourra même pas en ajouter un à son classement. La même chose arrivera à Roger Federer avec les 1000 points de Miami 2019 bien que dans le cas du Suisse, il allait déjà les perdre également en étant absent en raison d’une blessure.

Les plus grands blessés sont ceux qui ont atteint les phases finales dans les tournois qui viennent maintenant sur le circuit, car ils perdront tous ces points sans possibilité de les défendre. Dans l’attente de la confirmation officielle des tournois suspendus suivants dus au Coronavirus, le classement subira une perte de points significative. S’il y avait l’hypothèse hypothétique et éloignée qu’il n’y avait pas de tennis au cours des 12 prochains mois, tous les joueurs du classement auraient 0 point et tout repartirait de zéro dans un cas sans égal puisque puisque le classement existe comme tel, depuis l’Open Era, il n’y a jamais eu de situation comme celle que nous vivons.

Dans le cas spécifique de Rafa Nadal et Novak Djokovic, dans la lutte pour le numéro 1, les deux peuvent rester relativement calmes puisque l’Espagnol, par exemple, ne défend que 360 ​​points de la tournée américaine de ciment, plus 360 des demi-finales de Montecarlo comme horizon le plus proche. Le Serbe, quant à lui, ne défend que 135 entre Indian Wells et Miami, et 180 à Monte-Carlo. Oui défend plus de points de Madrid, avec 1500 entre Madrid et Rome. Les problèmes pour les deux viendraient avec Roland Garros et Wimbledon, où ils défendent le leadership. La danse des points avant la suspension des tournois peut être une vraie folie.

