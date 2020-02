Classement ATP Djokovic continue numéro 1, Garín entre dans le top 20

Le tennis va bien au-delà des tournois du Grand Chelem et du Masters 1000. En témoignent les mouvements permanents Classement ATP en des semaines aussi chargées que la dernière, où trois villes sont devenues d’importants centres de spectacle, de surprises et de déceptions. Rio de Janeiro, Delray Beach et Marseille Ils ont organisé une semaine remplie de réunions au cours desquelles des conclusions importantes ont été tirées. Dominic Thiem il n’a pas pu dépasser Roger Federer à la troisième place de la liste, bien que ce ne soit qu’une question de temps après que la blessure de l’hélvétique a été confirmée. Il n’y a pas eu d’alternance de postes dans le top 10 depuis le titre de Stefanos Tsitsipas il n’a pas supposé de grandes altérations dans le récit particulier du grec. Novak Djokovic continue d’ajouter des semaines au début de la liste et d’inscrire des pages dans l’histoire de ce sport.

Pour trouver le premier changement majeur, vous devez retourner à la bataille pour maintenir le top 20. Là, il a fui Cristian Garín, dont la grande performance à Rio de Janeiro lui permet de se positionner comme 18 dans le monde, améliorant son statut antérieur dans sept positions et provoquant la sortie de Benoit Paire de ce groupe restreint. Borna Coric (de 32 à 28) et Milos Raonic (de 37 à 32) ont réalisé des promotions très importantes alors qu’ils s’infiltrent dans la lutte pour être semés à Indian Wells et à Miami, quelque chose dont ils s’éloignent Daniel Evans et Casper Ruud. Une mention spéciale mérite de voir comment les jeunes joueurs explorent leurs limites en obtenant le meilleur record de leur carrière, tels qu’ils sont Ugo Humbert (42), Alexander Bublik (47), Yosihito Nishioka (48), Egar Gerasimov (65), Tommy Paul (66), Mikael Ymer (72) et SoonWoo Kwon (76). Un autre des champions de la semaine, comme Reilly Opelka, parvient à percer dans le top 40 mondial et promet des émotions fortes.

En réponse aux évolutions quantitatives les plus importantes, il convient de mentionner parmi les plus défavorisés Pablo Cuevas, Aljaz Bedene et surtout Laslo Djere, qui n’a pas réussi à défendre son titre l’an dernier à Rio de Janeiro et perd un énorme 31 positions (de 36 à 67). Mais parmi ceux qui ont fait un bond important, tant en nombre qu’en sensations, il faut parler de Attila Balazs (de 106 à 79) et Gianluca Mager (de 128 à 77). Irruption spectaculaire de l’italien qui n’est qu’à deux positions de son jeune compatriote Jannik Sinner. Surpris de voir dans des positions retardées Frances Tiafoe, qui est 82 sur la liste. De plus, dans la lutte pour rester dans le top 100, il faut mentionner deux Espagnols menacés de leur condition: Alejandro Davidovich, tomber en position 98, et Roberto Carballés (97). tandis que Jaume Munar Il a quitté le top 100 et retrouvera bientôt une position plus en phase avec son potentiel.

