Classement ATP | Rublev se glisse dans le top dix

Bien que nous ayons participé à deux tournois ATP 250 cette semaine, tels qu’Adélaïde et Auckland, le Classement ATP ne subira aucun changement cette semaine dans sa zone haute. Les dix premiers continueront d’être dirigés par Raphael Nadal et fermé par Gael Monfils, bien qu’il y ait plusieurs noms qui traquent cette dernière position. Andrey Rublev Il s’élèvera de deux positions pour atteindre la 16e position, son meilleur classement en tant que professionnel. L’autre grand vainqueur de la semaine a été le Français Ugo Humbert, qui avec son titre à Auckland monte de 14 positions et est classé 43. Les autres joueurs qui grimpent de nombreuses positions sont Lloyd Harris (+19, 72º) et Tommy Paul (+10, 80º), grâce à ses grandes semaines. Maintenant, l’Open d’Australie va arriver, et la danse des positions dans deux semaines sera assez remarquable.

