Classement ATP: Thiem grimpe dans le top 3, Djokovic reste numéro un

Le classement ATP a vécu cette semaine qui met fin à une semaine de changements majeurs possibles, en particulier dans la liste d’élite. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont déclaré qu’ils étaient respectivement présents à Acapulco et Dubaï, et ont ainsi alimenté la lutte pour un numéro un défini sur de courtes distances. Les deux ont eu la possibilité d’ajouter, et ont confirmé les meilleures prévisions à la hausse avec le sceptre et démontrant qu’aucun des deux n’a l’intention de retirer le pied de l’accélérateur.

Djokovic ajouté 500 points de plus, conservant le numéro un et engraissant un classement qui dépasse à nouveau la barre des 10 000 points (10 220). Les chiffres serbes reflètent un début de saison impeccable, enfin avec de la place pour ajouter après avoir revalidé le titre en Australie. Bien qu’il soit toujours à la deuxième place et que les mathématiques ne lui soient pas parvenues pour être en haut du tableau, Nadal ajoute également 450 points à son compte basé sur le titre à Acapulco. Tout reste le même dans le grenier du classement, les deux meilleurs ne menant pas à l’échec.

Cependant, juste en dessous d’eux, il y a eu un changement assez important. Dominic Thiem il est déjà sur top-3 du classement, et bien qu’il le fasse indirectement (il n’a pas joué cette semaine), ce mouvement reflète ses énormes progrès hors de la terre battue l’année dernière. C’était un changement qui devait se produire depuis que Federer a annoncé sa pause en raison d’une blessure; le suisse n’a pas pu défendre les 500 points l’an dernier et est tombé à la quatrième place, avec quelque 6630 points dans son casier qui continueront de baisser car le suisse ne se présente pas pour ses prochains engagements (défend la finale et le titre à Indian Wells et Miami) .

Il n’y a pas eu de mouvements majeurs dans le top 10, mais il faut garder un œil sur les joueurs qui ont connu la plus forte augmentation grâce à leurs performances. Mettez en évidence le changement positif de Taylor Fritz, que grâce à son énorme semaine à Acapulco, où il a atteint la finale, il grimpe à sa meilleure position historique, n ° 24 du classement. Le Britannique est aussi à son meilleur Dan Evans, que bien qu’il n’ait pas pu atteindre la dernière instance à Dubaï (il a été battu contre Tsitsipas en demi-finale), il a réussi à se placer dans le top 30 pour la première fois de sa carrière (position numéro 31). De plus, Tommy Paul est l’autre grand bénéficiaire de la semaine, grimpant de 9 positions et franchissant la barrière du top 60. Enfin, dans le 250 de Santiago, nous trouvons la plus grande montée de la semaine: le tout nouveau champion ATP, Thiago Seyboth Wild, qui se place aux portes du top 100 avec 507 points après avoir culminé avec une semaine tout simplement spectaculaire.

Comme il y a de grands bénéficiaires, la semaine laisse également des joueurs qui, incapables de défendre une belle manche par rapport à l’année dernière, ont plus que sensiblement chuté au classement. Le pire des chômeurs est sans aucun doute un Nick Kyrgios qui n’a même pas pu surmonter le premier tour d’Acapulco, laissant 500 points qui lui ont renvoyé plus de 16 positions: l’Australien est désormais à la pointe du top-40 (# 39). De plus, ne pas pouvoir supporter la belle performance du tournoi mexicain de l’année précédente (atteint les demi-finales) a fait de Cameron Norrie l’autre grand coulé (en baisse de 19 positions, à la 77e place mondiale).

