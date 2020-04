Classement des 20 victoires de Roger Federer en Grand Chelem – Partie 1

À l’Open d’Australie 2018, Roger Federer a remporté sa place au sommet du podium des plus grands champions du sport.

Parallèlement au titre, la légende suisse a étendu son record à 20 championnats majeurs tout au long de sa carrière. Rafael Nadal est le suivant avec 19, et Novak Djokovic reste en position de médaille de bronze avec 17.

Il n’y a pas si longtemps, l’idée que Federer se rapproche un jour du nombre magique potentiel de 20 aurait semblé risible. Mais il est le premier à y arriver grâce à une forme vintage en 2017, remportant deux tournois majeurs et trois tournois Masters Series 1000 dans une saison épique.

Son dernier titre au Wimbledon, récemment annulé, remonte à 2017 et n’était que la deuxième fois qu’il remportait un grand chelem sans perdre un seul set. Mais cette quinzaine a-t-elle été sa plus dominante? Ou était-ce l’Open d’Australie 2007 alors qu’il n’a pas perdu un seul set? Que diriez-vous de l’US Open de 2007 quand il a battu les 5e, 4e et 3e rangs consécutifs en séries consécutives? Heck, vous pourriez même même avoir un argument pour l’Open d’Australie 2017 quand il a battu quatre joueurs parmi les 10 premiers couronnés par une victoire sur son plus grand rival.

Commençons.

20. Open d’Australie 2018

Graines battues: Tomas Berdych (20), Maran Cilic (6)

Sets perdus: 2

Le dernier slam de Federer occupe la dernière place de la liste car ce n’était qu’un de ces tournois qui ne semble pas vivre trop longtemps dans la mémoire.

Oui, c’était un 20e Grand Chelem record, mais Federer n’a jamais été testé. Un passage en demi-finale a rendu le tournoi encore plus facile pour les Suisses. Marin Cilic a bien résisté mais a capitulé dans le set final. Roger a bien servi, a frappé de délicieuses demi-volées de coup droit et a amélioré son record de set final (une faille dans son armure dans le passé) mais je dois mettre ce Slam à la dernière place.

19. Australian Open 2006

Graines battues: Nicolas Kiefer (21), Nikolay Davydenko (5), Max Mirnyi (30)

Sets perdus: 5

Il semble étrange de placer un tournoi entre la période 2004-2007 près du bas de cette liste. Après tout, c’est à ce moment que Federer était au sommet de ses pouvoirs. Sa saison 2006 reste l’une des plus grandes années du tennis masculin de l’histoire du jeu. Son coup droit était monstrueux, son service était précis, son mouvement était à son apogée, et l’aura qu’il apportait sur le terrain était déjà établie.

Et pourtant, cette course particulière à Melbourne n’était pas si impressionnante. Cela étant dit, une grande partie de cela était hors du contrôle de Federer. À son actif, il a battu Davydenko, 5e tête de série du tournoi, et Marcos Baghdatis, sans tête de série, a certainement joué comme l’un des 10 meilleurs joueurs du tournoi. Pourtant, dans l’ensemble, le niveau de concurrence mis devant Federer rend cet Open d’Australie particulier peu spectaculaire.

En plus de l’opposition mise en face de lui, la superstar suisse a également chuté de manière inhabituelle un grand nombre de sets tout au long du tournoi selon ses normes élevées à l’époque. Il a été poussé à 5 sets par Tommy Haas non classé au 4ème round et a également laissé tomber des sets à Davydenko, Baghdatis et Nicolas Kiefer.

18. Wimbledon 2006

Graines battues: Nadal (2), Ancic (7), Berdych (13)

Sets perdus: 1

Encore une fois, je m’excuse s’il semble blasphématoire de continuer à placer des tournois de pointe aussi bas sur la liste, mais celui-ci se distingue également par l’absence d’une forte concurrence.

Bien sûr, en surface, il y a un nom particulier qui se démarque massivement en ce qui concerne ceux que Federer a abattus, mais Rafael Nadal n’était pas encore du tout le même joueur à ce moment-là comme il le deviendrait dans 2 ou 3 ans. Il était déjà un joueur de terre battue incroyable, mais son jeu n’était pas encore devenu aussi fiable sur d’autres surfaces. Il était capable de brillance, mais la brillance n’était pas encore une constante sur des surfaces plus rapides.

Autre que Nadal, la deuxième semaine de Federer à Wimbledon en 2006 était composée d’un jeune et inexpérimenté Tomas Berdych, d’un Croate Mario Ancic incohérent et d’un Jonas Bjorkman de 34 ans.

Le niveau de jeu de Federer lors de ce tournoi était exceptionnel, mais le fait de voir une compétition comme celle-ci l’attendre au cours de la deuxième semaine d’une majeure fait partie de ce qui donne foi à l’argument souvent exprimé par les critiques selon lequel au moins une partie de la domination suisse peut être attribuée à un plongeon dans la compétition que le sport a connu au cours de l’année ou des deux années Safin-Hewitt-Nalbandian et l’émergence de Nadal, Djokovic et Murray.

17. Open des États-Unis 2008

Graines battues: Murray (6), Djokovic (3), Andreev (23), Stepanek (28)

Sets perdus: 3

Ce tournoi a été une bouée de sauvetage pour Federer et ses fans après que 2008 s’était passé pour lui. En général, presque tous les joueurs de tennis du monde auraient été ravis de la saison des Suisses: 2 finales majeures, une demi-finale majeure et quatre titres.

Mais aussi au cours de cette année, le Suisse s’est écrasé contre l’étoile montante Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie, a été étranglé par Nadal à Roland Garros, puis a été battu dans ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match de tous les temps par Nadal à Wimbledon. Environ un mois plus tard, il a perdu son classement # 1 face à l’Espagnol après près de cinq années consécutives au sommet du match.

Puis vinrent les lumières vives de New York. Federer a apporté un niveau d’émotion que beaucoup n’avaient pas vu de lui par le passé. Son affrontement au 4e tour contre Igor Andreev a ravi la foule nocturne à Flushing Meadows, mais le fait qu’il ait été poussé si fort par le Russe n’était pas impressionnant dans l’ensemble.

Federer a ensuite battu Djokovic et Andy Murray en demi-finale et en finale consécutivement, mais à l’époque, ni l’un ni l’autre n’était proche du niveau de jeu qu’ils atteindraient dans les années à venir.

16. Wimbledon 2003

Graines vaincues: Roddick (5), Schalken (8)

Sets perdus: 1

Où tout a commencé. Le premier des huit triomphes de Federer au All-England Club a été capital. Le Suisse lui-même l’a à plusieurs reprises référencé comme l’une des réalisations les plus mémorables de sa carrière décorée.

Il était absolument, positivement le meilleur joueur du tournoi par une marge significative, mais il n’y avait pas beaucoup de sérieux challengers sur son chemin. L’Américain Andy Roddick a probablement offert la meilleure chance de faire dérailler la course de Federer au titre, mais a été battu en deux sets en demi-finale.

À part Roddick, Sjeng Schalken, 8e tête de série, a offert la seule compétition tête de série placée devant Federer, et le triomphe sur Mark Philippoussis s’est senti comme une promenade dans le parc. Federer n’a perdu qu’un seul set tout au long du tournoi contre Mardy Fish au 3e tour.

Si ce n’était pas le premier titre majeur de Federer, cela mériterait probablement une place inférieure sur cette liste.

15. Open de France 2009

Graines battues: Soderling (23), del Potro (5), Monfils (11), Mathieu (32)

Sets perdus: 6

Eh bien, celui-ci pourrait susciter beaucoup de désaccords, mais écoutez-moi avant de X sur l’onglet, faites défiler vers le bas pour commenter, ou supposez simplement que cela pourrait être “FAKE NEWS!”

Ce fut une campagne épique pour Federer, l’une des deuxièmes semaines les plus spéciales d’une majeure de l’histoire, et une occasion vraiment spectaculaire.

Lorsque Rafael Nadal a été envoyé en 4e ronde par le Suédois Robin Soderling, le monde du tennis a immédiatement basculé de son choc sur le résultat à la réalisation concernant la nouvelle réalité de Roland Garros: si Federer allait un jour mettre la main sur le mousquetaire Coupe, c’était maintenant.

Le lendemain, le Suisse était sur le point de le faire exploser. Il était en baisse de deux sets et breakpoint à Tommy Haas, mais un coup droit à l’envers a commencé un retour en 5 sets. Federer a ensuite battu le favori à domicile Gael Monfils en deux sets et a ensuite dû échapper à un autre déficit face à Juan Martin del Potro en demi-finale. Sa victoire sur Soderling en finale a été clinique avec le seul drame résultant d’un bris d’égalité au 2e set et d’un fan qui courait sur le court.

Dans l’ensemble, Federer n’a battu qu’une seule tête de série à un chiffre dans le tournoi et a perdu six sets au total, dont un chacun contre Paul-Henri Mathieu et Jose Acasuso aux 3e et 2e tours respectivement.

14. Open d’Australie 2010

Graines battues: Murray (5), Tsonga (10), Davydenko (6), Hewitt (22), Montanes (31)

Sets perdus: 2

Dans ce qui peut être marqué comme la fin de la domination de Federer – ou même de la co-domination avec Nadal – sur le monde du tennis masculin (jusqu’à présent, je suppose), le Suisse a traversé plusieurs adversaires de qualité, mais a évité ses rivaux les plus féroces et a semblé vulnérable à fois.

Curieusement, ce tournoi a commencé avec Federer qui a perdu le premier set contre Igor Andreev et n’est pas loin de descendre deux sets à 1 peu de temps après. Le Suisse a également été largement dominé par Davydenko au début de son quart de finale avant de récupérer et de prendre feu.

Après ce deuxième set set, Federer semblait impérieux pour le reste de la quinzaine, matraquant Jo-Wilfried Tsonga dans une performance de signature en demi-finale. Andy Murray, alors que dans sa deuxième finale majeure, semblait toujours être quelque peu affecté par les nerfs et Federer a profité d’un triomphe en deux sets.

13. Open des États-Unis 2005

Graines battues: Agassi (7), Hewitt (3), Nalbandian (11), Rochus (27)

Sets perdus: 3

Dans un tournoi dont on se souvient surtout de l’enthousiasme entourant la course de rêve d’André Agassi à la finale à 35 ans, Federer a été une constante. À ce stade, il avait remporté 4 des sept derniers tournois du Grand Chelem et était pleinement établi comme le meilleur joueur du monde. Beaucoup le vantaient déjà comme étant sur le point de dépasser le record du slam de Sampras.

Le chemin vers la finale était impressionnant. Federer a battu quatre adversaires têtes de série, dont trois dans le top 11. Il a éliminé David Nalbandian, 11 têtes de série, en deux sets dans les quarts avant d’évincer la troisième tête de série Lleyton Hewitt en demi-finale, puis de mettre fin au rêve agassi-américain en finale.

12. Wimbledon 2009

Graines battues: Roddick (6), Haas (24), Karlovic (22), Soderling (13), Kohlschreiber (27)

Sets perdus: 3

C’est celui qui a placé Federer seul au sommet. Après avoir accompli le grand chelem de carrière à Roland-Garros moins d’un mois plus tôt, le Suisse a battu le record de Sampras avec 14 tournois majeurs avec son sixième titre à Wimbledon.

Il s’agit d’un autre tournoi dans lequel il est difficile de blâmer Federer car il n’est peut-être pas aussi impressionnant que certains de ses autres runs aux trophées. Bien qu’il ait vaincu cinq adversaires de tête de série, un seul figurait parmi les 10 premiers.

Quand Andy Roddick a battu Andy Murray, son favori à domicile, en demi-finale, beaucoup pensaient que la finale serait une fatalité étant donné la domination de Federer sur les Américains tout au long de leur carrière. Mais un Roddick inspiré a étonnamment pris le premier set et n’a été cassé qu’une fois tout l’après-midi. L’Américain a échappé un quartet de points de set dans le bris d’égalité du 2e set qui lui aurait permis de gagner deux sets à zéro et de rater deux coups droits de routine sur les deux derniers points du match.

11. Open des États-Unis 2006

Graines battues: Roddick (9), Davydenko (7), Blake (5)

Sets perdus: 2

Une campagne solide pour Federer qui a cimenté une tendance au milieu de la décennie où il a dégonflé ses espoirs préférés à domicile à l’US Open.

Le Suisse a battu les deux meilleurs joueurs américains au cours de la deuxième semaine du tournoi, dont James Blake en quart de finale et Andy Roddick en finale de 4 sets. Nikolay Davydenko, 7e tête de série, a été battu entre les deux Américains en deux sets.

C’était Federer à son apogée absolue, faisant exploser des adversaires hors du terrain et lançant des coups droits que de nombreux observateurs n’avaient jamais vus.

Restez à l’écoute!

Désolé pour la longueur de toute cette randonnée. Je pense peut-être trop à tout cela. Ou bien, je suis sûr que beaucoup d’entre vous penseront que je le sous-estime. Dans tous les cas, nous allons jeter un œil au reste de la liste demain! Numéros 10 – 1. Selon vous, quelle a été la victoire la plus impressionnante du Grand Chelem de Federer? Laissez un commentaire ci-dessous!