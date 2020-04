Classement des 20 victoires de Roger Federer en Grand Chelem – Partie 2

Et nous revoilà! J’ai l’impression que beaucoup d’entre vous n’étaient pas très d’accord avec le post d’hier. Et par «j’ai le sentiment», je veux dire que je peux lire et comprendre les commentaires.

Au cas où vous l’auriez manqué hier, voici le début de ma liste avec les numéros 20 – 11.

Je comprends qu’il existe de nombreuses pistes de réflexion pour classer quelque chose comme ça. Avouons-le; il est difficile d’appeler une victoire dans un tournoi du grand chelem “peu impressionnant”. C’est probablement impossible. C’est comme essayer de prendre 20 chiots et de décider lequel est le moins mignon.

Il n’y a pas 20 chiots là-bas. Étonnamment, faire une recherche Google pour “20 gif chiots mignons” ne donne aucun résultat avec 20 chiots. On pourrait penser qu’à ce stade d’Internet, il y aurait des centaines de gifs d’un nombre illimité de chiots faisant tout ce que vous pourriez imaginer. Allez, Internet.

Quoi qu’il en soit, voici la conclusion de notre liste. Peut-être serons-nous d’accord plus aujourd’hui. Probablement pas, mais peut-être.

10. Wimbledon 2004

Graines battues: Roddick (2), Grosjean (10), Hewitt (7)

Sets perdus: 2

Dans la deuxième de ses huit victoires à Wimbledon, Federer a battu trois des dix premières têtes de série du tournoi, dont la deuxième tête de série Andy Roddick. Bien que non ensemencé, Ivo Karlovic a également offert un match difficile.

Malgré un itinéraire qui aurait paru un peu difficile sur le papier, Federer a renforcé son statut de meilleur joueur du monde avec une descente dominante tout au long de la quinzaine.

Il a lâché deux sets et a d’abord rencontré un Roddick inspiré en finale; cependant, un retard de pluie a eu un timing fortuit et Federer a pu changer l’élan et s’enfuir avec le match par la suite. Sur le chemin, il a également battu Lleyton Hewitt, 7e tête de série et Sebastian Grosjean, 10e tête de série, respectivement en quarts et en demi-finale.

9. Wimbledon 2012

Graines battues: Murray (4), Djokovic (1), Youzhny (26), Benneteau (29)

Sets perdus: 5

Un autre tournoi spécial pour Federer qui a mis fin – à l’époque – à l’écart le plus long de sa carrière entre les triomphes du Grand Chelem. Plus de deux ans après sa victoire la plus récente à Melbourne en 2010, peu inclinaient le Suisse à soulever le trophée. Novak Djokovic l’avait battu à fond en demi-finale de l’Open de France quelques semaines auparavant.

Le manque d’attente s’est amplifié lorsque Federer s’est retrouvé dans un déficit de 2 sets face au Français Julien Benneteau au 3e tour; cependant, il s’est battu hors de ce trou et a ensuite joué assez bien pour vaincre des adversaires surclassés à Xavier Malisse et Mikhail Youzhny.

Enfin, Federer a trouvé son jeu vintage juste à temps pour affronter le numéro un mondial et le meilleur favori Novak Djokovic en demi-finale. Fait intéressant, 2012 Wimbledon marque la seule fois où Federer a vaincu la tête de série d’un tournoi du Grand Chelem en route pour remporter le titre. Cela étant dit, il était la tête de série si souvent que les opportunités étaient limitées.

Le Suisse a affronté un Murray inspiré en finale. Après avoir abandonné le premier set, Federer a produit deux volées de chute magiques d’affilée pour lutter contre le deuxième set.

Peu de temps après, la pluie a forcé la fermeture du toit de la cour centrale et l’élan a semblé changer pour de bon avec le champion à six reprises qui s’est enfui pour mériter son 7e triomphe.

Le niveau de compétition que Federer a pu vaincre était puissant. Pourtant, il semblait également incohérent, même s’il avait une marge d’erreur, contre Benneteau et Malisse.

8. Wimbledon 2007

Graines battues: Nadal (2), Gasquet (12), Ferrero (20), Safin (26)

Sets perdus: 3

Site de son plus grand triomphe sans doute jusqu’à cette année sur son ennemi juré, Federer a battu Rafael Nadal dans une finale épique en 5 sets pour couronner un tournoi par ailleurs solide.

Le Suisse a égalé la réalisation légendaire de Bjorn Borg en remportant son cinquième titre consécutif au All-England Club et a battu quatre têtes de série en cours de route. Il a reçu une victoire en évitant un match potentiellement délicat contre Tommy Haas, 13 têtes de série, au 4e tour.

Federer n’a eu qu’un seul déplacement avant la finale en abandonnant un set en quart de finale à Juan Carlos Ferrero. Pourtant, il a par ailleurs dominé Marat Safin à 26 têtes de série et Richard Gasquet à 12 têtes de série en route vers sa bataille contre Nadal.

Dans cette finale, la plus grave des fissures dans l’armure de terrain de Federer était apparente car le service de Nadal n’a été rompu qu’une seule fois dans les quatre premiers sets et la frustration du maestro suisse a débordé lors d’une dispute avec l’arbitre de chaise Pascal Maria au sujet de la désactivation de la Hawkeye Review. système. Finalement, Federer a trouvé sa forme supérieure juste à temps et a remporté les quatre derniers matchs du match, y compris un superbe match retour à 3-2 pour gagner la première pause cruciale du set final.

Un fait amusant sur ce tournoi: l’adversaire de Federer au 2e tour était un jeune Argentin du nom de Juan Martin del Potro.

7. Wimbledon 2017

Graines battues: Cilic (7), Berdych (11), Raonic (6), Dimitrov (13), Zverev (27)

Sets perdus: 0

De tous les blasphèmes que certains pourraient détecter dans cette liste, je soupçonne que le sien pourrait inciter à l’opposition la plus forte.

Cela dit, je pense également que le monde du tennis est en admiration devant la résurgence de Federer cette année au point qu’il est quelque peu aveuglé par le fait que les Suisses ont en effet joué de bien meilleurs tournois que l’édition de cette année des Championnats.

Chacun des principaux rivaux de Federer, alias les Big Four, a été battu par un adversaire différent et les deux meilleures têtes de série que les Suisses ont dû affronter à Marin Cilic et Milos Raonic ont toutes deux joué loin de leur meilleur tennis.

Mais Federer était toujours magnifique dans ce tournoi, mais pas autant que dans le top 6 de ce classement. Il n’a pas laissé tomber un seul set et a parfois semblé tout à fait dominant. En particulier, les flashbacks que de nombreux fans ont connus au cours de cette quinzaine ont été inspirés non seulement par le résultat final du tournoi, mais aussi par certains redoutables coups droits de Federer avec des injections de rythme incroyables.

6. Wimbledon 2005

Graines battues: Roddick (2), Hewitt (3), Gonzalez (21), Ferrero (23)

Sets perdus: 1

Federer a remporté son troisième titre consécutif au All-England Club de manière dominante. L’édition 2005 de Wimbledon a marqué la seule fois où les Suisses ont battu deux des trois premières têtes de série en route vers un trophée du Grand Chelem.

Le Suisse a regardé son meilleur impérieux en battant Andy Roddick et Lleyton Hewitt en deux sets pour terminer le tournoi. Federer a également vaincu ses adversaires tête de série Fernando Gonzalez et Juan Carlos Ferrero lors de sa course dominante, bien que nous jouions sur ce qui était probablement leur pire surface.

Le numéro 1 mondial n’a perdu qu’un seul set tout au long du tournoi, et son niveau de jeu global était tout simplement stupéfiant.

5. Open des États-Unis 2004

Graines battues: Hewitt (4), Henman (5), Agassi (6), Pavel (16), Santoro (31)

Sets perdus: 3

Le premier triomphe de Federer sur les terrains durs alors verts de Flushing Meadows était l’une des plus impressionnantes des cinq victoires consécutives à venir.

Federer a battu trois des six premières têtes de série du tournoi lors de matches consécutifs. Il a dominé la 4e tête de série Lleyton Hewitt en finale et la 5e tête de série Tim Henman en demi-finale. Andre Agassi, 6e tête de série de 34 ans, a offert le seul véritable défi du tournoi en amenant Federer à 5 sets.

Le Suisse a vaincu cinq têtes de série au total et était vraiment dans une classe à part puisqu’il n’a perdu que trois sets (un contre Marcos Baghdatis au 2e tour) en route vers son troisième titre du Grand Chelem de la saison.

4. Open d’Australie 2004

Graines battues: Ferrero (3), Nalbandian (8), Hewitt (15)

Sets perdus: 2

La course de Federer à travers la deuxième semaine de ce qui allait devenir son premier championnat en Australie a présenté l’un des quatuors les plus difficiles de sa carrière en grand chelem.

Le favori à domicile Lleyton Hewitt était encore à son apogée absolue à ce stade malgré son classement ayant chuté en raison d’une pause dans la tournée et d’avoir été bouleversé au premier tour de Wimbledon l’année précédente.

Les prochains matchs de Federer l’ont vu affronter l’un de ses plus grands rivaux au début de sa carrière en Argentine, David Nalbandian, puis Juan Carlos Ferrero, finaliste de l’US Open 2003. Les Suisses ont remporté ces trois matchs potentiellement difficiles de manière fiable, ne lâchant qu’un seul set chacun contre Hewitt et Nalbandian.

Le test final était contre Marat Safin non ensemencé. Le manque de nombre du Russe à côté de son nom sur les tableaux de bord n’a pas affecté sa course dominante dans le tirage au sort, battant les Américains James Blake, 1er tête de série Andy Roddick et 4e tête de série Andre Agassi dans des matchs consécutifs pour atteindre la finale.

Cette course a peut-être exploité les réserves d’énergie de Safin, alors que Federer a dominé le Russe en deux sets avant de remporter son deuxième titre majeur. Cette victoire a également élevé le Suisse au premier rang mondial. Ce n’est qu’à l’été 2008 qu’il aura un autre numéro à côté de son nom.

3. Open d’Australie 2007

Graines battues: Gonzalez (10), Roddick (6), Robredo (7), Djokovic (14), Youzhny (25)

Sets perdus: 0

C’est à ce moment que la liste commence à devenir encore plus difficile à commander. Après tout, ce tournoi en particulier semble incroyable, après avoir énuméré ces deux premiers éléments de campagne. Cinq des 25 meilleurs joueurs ont perdu – trois dans le top 10 – et aucun set n’a été perdu.

Une fois de plus, Federer était à un autre niveau du reste du peloton. Ses victoires sur Mikhail Youzhny et Novak Djokovic, alors âgé de 19 ans, aux 3e et 4e tours étaient complètes et prévisibles. Sa domination consécutive sur la 7e tête de série, Tommy Robredo, était également attendue.

C’était lors des deux derniers tours du tournoi lorsque Federer a joué l’un des meilleurs tennis que j’aie jamais vus. Le bombardement direct d’Andy Roddick était aussi unilatéral qu’une demi-finale majeure comme je ne l’ai jamais vu.

Fernando Gonzalez était en feu avant la finale à Melbourne. Il avait détruit trois adversaires parmi les 12 premiers – Tommy Haas, Rafael Nadal et James Blake – d’affilée en deux sets. À son actif, le Chilien n’a pas mal joué en finale mais a plutôt tiré le meilleur de Federer en route vers le Suisse, terminant une quinzaine dominante.

2. Open d’Australie 2017

Graines battues: Nadal (9), Wawrinka (4), Nishikori (5), Berdych (10)

Sets perdus: 7

Ironiquement, le titre majeur dans lequel Federer a perdu le plus de sets est l’un de ses triomphes les plus impressionnants.

Une grande partie de ce qui fait que ce tournoi gagne une place si sûre sur cette liste est le fait qu’il est sorti de nulle part. Après six mois d’absence et près de cinq ans sans titre majeur, Federer a soudainement pris feu au 3e tour face à la 10e tête de série, Tomas Berdych. Le Tchèque lui-même a déclaré par la suite qu’il n’avait jamais vu Federer mieux jouer.

Le Suisse a battu quatre têtes de série parmi les 10 premiers du tournoi et a également remporté trois cinq places en route vers le titre. Après sa masterclass contre Berdych, Federer a survécu à un effort fougueux de la 5e tête de série Kei Nishikori stylé sur Mischa Zverev et a remporté un slugfest sur son compatriote, 4e tête de série Stan Wawrinka pour organiser l’un des affrontements les plus attendus de l’histoire du tennis. Globalement, on peut certainement soutenir que le niveau de compétition auquel Federer a dû faire face dans ce tournoi est le plus fort de ses 20 triomphes.

Federer contre Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie de cette année a été l’un des spectacles les plus inattendus et les plus incroyables non seulement pour le tennis, mais pour tous les sports. Dans ce qui a été l’un de ses triomphes de tournois les plus impressionnants et les plus imprévisibles, le Suisse a eu le joyau de la couronne final approprié pour terminer le travail: revenir quand tout semblait perdu contre son ennemi juré dans le 5e set de la finale tout en produisant plusieurs à couper le souffle gagnants.

1. Open des États-Unis 2007

Graines battues: Djokovic (3), Davydenko (4), Roddick (5)

Sets perdus: 2

Ce n’est peut-être pas la plus mémorable des 19 victoires du Grand Chelem de Federer. Il n’a pas eu la surprise de l’Open d’Australie 2017, la domination de l’Open d’Australie 2007, les réalisations record de Wimbledon en 2007, 2009 ou 2017, et il n’a pas eu l’occasion spéciale de Roland Garros 2009.

Mais c’était la bonne combinaison de domination, de très haut niveau de jeu et de saine compétition.

Federer a perdu une paire de sets tout au long du tournoi, mais ne peut pas nécessairement être blâmé pour l’un, car l’un devait servir la machine John Isner dans un bris d’égalité, et l’autre était à l’Espagnol Feliciano Lopez qui est sorti des portes lors de leur match de 4e tour en feu . Ironiquement, la performance de Federer contre Lopez a peut-être été son meilleur match du tournoi, mais cela ne veut pas dire que les autres étaient pauvres. Le niveau de jeu dans ce match était juste hors des charts.

En fin de compte, Federer a vaincu trois des cinq premières têtes de série du tournoi en quarts de finale, en demi-finale et en finale et toutes en séries consécutives. Novak Djokovic, 3e tête de série, avait annoncé son arrivée en tant que véritable concurrent et troisième solide joueur mondial derrière Federer et Rafael Nadal plus tôt cet été. En effet ce n’était pas le même Djokovic que nous avons vu entre 2011 et mi-2016, mais c’était toujours un redoutable ennemi qui venait de battre Federer des semaines plus tôt. Pendant ce temps, Andy Roddick, 5e tête de série, jouait à nouveau un excellent tennis et a admirablement performé devant son public en quarts de finale. Nikolay Davydenko, 4e tête de série, était à son apogée à ce stade, mais n’a pas non plus été en mesure de ralentir le Fed Express.

Les Suisses les ont tous mis de côté en route vers ce qui était alors son 12e championnat du Grand Chelem et son quatrième consécutif à Flushing Meadows.