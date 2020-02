Classement WTA. Bertens consolide sa position dans le top 10

Semaine vibrante celle qui a été vécue dans le Circuit WTA avec l’entrée en liza de certains des meilleurs au monde avant le tournoi de Dubaï, où il peut y avoir des changements majeurs. Ainsi, le titre de Kiki Bertens à Saint-Pétersbourg vous permet de prendre la huitième place tout en Belina Bencic et Bianca Andreescu ils gagnent une position au détriment de Elina Svitolina. Du meilleur, Elena Rybakina est entré dans le top 20 et le polonais Magda Linette amélioré neuf positions (de 42 à 33). Cependant, les améliorations les plus notables ont été Anastasia Potapova, Patricia María Tig et Irina-Camelia Begu, qui a augmenté de vingt positions et se classe dans le top 100 mondial.

