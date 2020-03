Classements de puissance ATP 1er trimestre

Alors que la saison ATP est bien entamée, bien qu’elle soit actuellement suspendue jusqu’en avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus, il semblait opportun de revenir sur la façon dont les meilleurs de la tournée avaient commencé leurs campagnes 2020. Donc, en utilisant principalement leurs performances dans les sept premiers tournois de l’année mais aussi leur forme passée et leurs points de classement actuels, voici les leaders du classement ATP du premier trimestre de Last Word On Tennis:

Classements de puissance des joueurs ATP

16 – Dan Evans

Un certain nombre de joueurs ont connu de bonnes semaines sur le circuit ATP sans réussir à convertir cela en une chaîne de résultats cohérente. Mais le Britannique Dan Evans, bien qu’il n’ait pas remporté de titre cette saison, ne fait pas partie de cette catégorie. Il a grimpé au sommet de sa carrière au 28e rang mondial et a atteint les quarts de finale à Adélaïde et à Rotterdam ainsi que les quatre derniers à Dubaï. Sa défaite au deuxième tour à Melbourne Park l’empêche de se placer plus haut, mais ce fut un bon début pour 2020 pour Evans.

15 – Roberto Bautista Agut

Roberto Bautista Agut a connu une magnifique année 2019, mise en évidence par sa course en demi-finale à Wimbledon (qui a provoqué le report de son enterrement de vie de garçon) et le triomphe de la finale de la Coupe Davis en Espagne. Ses efforts lors de ce dernier tournoi ont été rendus encore plus impressionnants par la mort de son père quelques jours avant son premier match à Madrid. Jusqu’à présent en 2020, il n’a pas tout à fait réussi à sauvegarder ces résultats, mais son bilan de 9-3 est assez respectable même s’il a perdu trois de ses quatre derniers matchs.

14 – Vasek Pospisil

Après son retour de blessure en 2019, Vasek Pospisil a retrouvé son meilleur niveau et les résultats commencent à venir pour le Canadien. Il a fait une fin solide en 2019 et a déjà atteint deux finales au niveau de la tournée cette saison. Sa défaite au premier tour à l’Open d’Australie sera sans aucun doute une déception, mais le gros serviteur Ivo Karlovic n’est jamais un adversaire facile. Et tandis que Pospisil est classé 93e au monde, sans aucun point à défendre avant Wimbledon, ne soyez pas surpris de le voir grimper rapidement au classement.

13 – Cristian Garin

Il est difficile de savoir exactement quoi faire de Cristian Garin. Le Chilien a affiché des résultats très impressionnants à certains des plus petits événements sur terre battue, remportant même l’ATP 500 Rio Open. Mais il n’a pas encore réussi à atteindre le troisième tour en Major et il n’a jamais remporté un titre loin de la terre battue, sur le circuit ATP ou au niveau Challenger et Futures. Donc, même s’il peut être une menace pendant le swing tronqué sur terre battue européenne, ne vous attendez pas à ce qu’il offre trop de menace sur les terrains durs et l’herbe.

12 – Nick Kyrgios

Nick Kyrgios reste un personnage controversé, mais il a joué du tennis fin en 2020, atteignant les demi-finales de la Coupe ATP avec l’Australie et la deuxième semaine à Melbourne Park, où il a fallu certains des meilleurs tennis de Rafael Nadal pour l’arrêter. Depuis, il lutte contre des problèmes de forme physique, sa défense du titre à l’Open du Mexique se terminant par un abandon au premier tour. Mais la pause de jeu devrait lui permettre de retrouver sa forme physique et l’Australien pourrait profiter d’une solide seconde moitié de saison.

11 – Stan Wawrinka

L’ampleur des réalisations de Stan Wawrinka est parfois négligée. Il est après tout un triple champion de la Major et bien qu’il ne soit peut-être pas tout à fait la force qu’il était autrefois, il reste un solide professionnel. Le Suisse a commencé sa campagne 2020 avec une course aux demi-finales à Doha et il a soutenu cela en atteignant les quarts de finale de l’Open d’Australie. S’il peut se faire une tête à vapeur lorsque le jeu reprendra sur le circuit ATP, ne vous attendez pas à trouver de nombreux joueurs désireux de lui faire face.

10 – Félix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime a joué un excellent tennis pendant le bref swing européen en salle, atteignant la finale à Rotterdam et à Marseille. Il aura sans doute été déçu de perdre les deux, portant son bilan des défaites finales à cinq, mais ce fut néanmoins une autre marque de progrès pour le jeune canon. Une course profonde lors d’un Grand Chelem reste insaisissable, Auger-Aliassime n’ayant pas encore dépassé le troisième tour lors d’un tournoi majeur. Mais l’avenir est prometteur pour l’adolescent, surtout s’il se montre capable d’apprendre de ses erreurs.

9 – Andrey Rublev

Andrey Rublev semblait presque imbattable au cours des deux premières semaines de 2020. En fait, il est resté invaincu, remportant des titres à l’Open du Qatar et à l’International d’Adélaïde. Mais il a échoué à l’Open d’Australie au quatrième tour, s’inclinant en deux sets face à Alexander Zverev. Néanmoins, ses efforts lui ont valu une place dans le top 20 mondial et bien que sa forme ait bégayé à Rotterdam et à Dubaï, il pourrait encore défier Daniil Medvedev pour le titre de n ° 1 russe.

8 – Alexander Zverev

Zverev a connu une semaine décevante à la Coupe ATP, perdant les trois matches en simple qu’il a disputés alors que l’Allemagne s’est effondrée au stade du tournoi à la ronde. Mais deux semaines plus tard, après avoir offert de faire don de la totalité de son prix en argent de l’Open d’Australie aux appels de secours contre les feux de brousse, il a fini par profiter de la meilleure quinzaine de sa carrière, atteignant les demi-finales. Il a suivi cela avec une défaite au deuxième tour à l’Open du Mexique, mais il semble toujours certain que ses efforts à Melbourne marquent une percée majeure pour l’Allemand.

7 – Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas a fait un début de saison plutôt indifférent. Il n’a pas réussi à mener la Grèce hors du tournoi à la ronde à la Coupe ATP, puis a perdu au troisième tour à l’Open d’Australie. Mais il a renversé la vapeur à Marseille, remportant le titre à l’Open 13 pour la deuxième année consécutive, puis il a atteint la finale des championnats de tennis de Dubaï. Cela dit, le Grec a encore du pain sur la planche s’il souhaite détrôner les Trois Grands et avoir un impact sur les Majors.

6 – Gael Monfils

Pendant une grande partie de sa carrière, malgré son talent abondant, Gael Monfils n’a pas toujours défié les meilleurs du sport. Cela était dû en partie à une succession de blessures, mais le Français a également semblé, parfois, être plus intéressé à apparaître sur la bobine de mise en évidence que par effraction dans le cercle des vainqueurs. Cette saison, cependant, il a remporté deux titres consécutifs à Montpellier et Rotterdam, ainsi que le quatrième tour à Melbourne et les demi-finales à Dubaï, le tout sans perdre aucune de ses qualités de marque en tant que tireur, avec son partenaire Elina Svitolina peut-être une influence apaisante. Mais il est toujours difficile de le voir remporter ce titre insaisissable de Major.

5 – Daniil Medvedev

Daniil Medvedev a connu une année record en carrière en 2019, mise en évidence par une course de fin de saison magique qui l’a mené à des titres consécutifs de Masters 1000 à Cincinnati et Shanghai et à la finale de l’US Open. En 2020, il avait l’air bien placé pour offrir un sérieux défi à l’hégémonie des Big Three. Mais bien qu’il ait bien joué à la Coupe ATP, où la Russie a perdu contre les Serbes en demi-finale, il n’a toujours pas répondu à ces attentes cette saison. Cela dit, la forme est temporaire mais la classe est permanente. Attendez-vous à ce que la Russie rebondisse avant trop longtemps.

4 – Roger Federer

Selon les normes élevées de Roger Federer, ce fut un début d’année décevant. Le Suisse a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie, se battant dur pour le faire, mais a été envoyé relativement confortablement là-bas par son grand rival Novak Djokovic. Et ses efforts à Melbourne l’ont vu se blesser au genou, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale et l’a exclu jusqu’à la saison sur gazon. Mais avec le jeu maintenant suspendu sur le circuit ATP jusqu’à au moins fin avril, le timing de Federer pourrait bien avoir été aussi bon que jamais.

3 – Dominic Thiem

Dominic Thiem a joué du tennis fin à la fin de 2019, remportant des titres à Pékin et à Vienne avant de terminer deuxième des finales de l’ATP à Londres. Et même s’il n’a pas réussi à tirer à la Coupe ATP, il était excellent à Melbourne Park, où il a atteint la finale, marquant des victoires sur Monfils, Nadal et Zverev en cours de route. Il a finalement échoué juste contre Djokovic, malgré deux sets à un, mais ce fut tout de même une quinzaine de jours impressionnante pour l’Autrichien. De plus en plus, il s’agit de savoir quand, et non si, Thiem remporte son premier titre majeur.

2 – Rafael Nadal

Nadal n’était pas à son meilleur niveau à l’Open d’Australie, s’inclinant en quart de finale après une bonne performance en ATP Cup. Mais il a rapidement rebondi de cette déception à l’Open du Mexique, où il a remporté le 85e titre de sa brillante carrière. Il pourrait bien être frustré par la brèche placée sur la balançoire en terre battue européenne par la pandémie de coronavirus, qui a vu le jeu suspendu pendant six semaines, mais s’il arrive sur le terrain sur la terre battue, attendez-vous à ce qu’il soit un homme dur à Arrêtez.

1 – Novak Djokovic

Un seul homme pouvait occuper la première place dans ce classement et, sans surprise, c’est le même joueur qui occupe le penthouse du classement ATP. Djokovic n’a pas encore perdu cette saison en simple, affichant un dossier de 18-0 qui l’a mené à des titres à l’Open d’Australie et à Dubaï, ainsi que le fer de lance de la campagne réussie de la Serbie en Coupe ATP. Et même s’il n’est peut-être pas aussi vénéré que Federer et Nadal, il se rapproche rapidement d’eux en termes de réalisations sur le terrain. Peut-être qu’à l’exception de la terre battue, il semble être le favori à chaque tournoi auquel il participe.

