Classements de puissance au premier trimestre de la WTA

Alors que la saison WTA est maintenant bien entamée, si en cas de pause potentiellement indéfinie en raison des épidémies de coronavirus à travers le monde, le moment semblait opportun pour revenir sur la façon dont les principaux acteurs de la tournée avaient commencé leurs campagnes 2020. Donc, en utilisant principalement leurs performances dans les sept premiers tournois de l’année, mais aussi leur forme passée et leurs points de classement actuels, voici les leaders du classement de puissance WTA de Last Word On Tennis au premier trimestre:

Classements de puissance des joueurs WTA

16 – Alison Riske

Alison Riske a fait un excellent début d’année, atteignant les quarts à Brisbane et faisant suite à une projection de quatrième ronde à Melbourne Park. Sa forme a plutôt diminué depuis, avec des pertes au premier tour à Dubaï et à Doha, mais elle a dû faire face à des tirages difficiles lors des deux événements. Néanmoins, après une solide saison 2019, qui l’a vue atteindre les quarts de finale à Wimbledon et pénétrer dans le top 20, elle devrait avoir la confiance nécessaire pour reprendre le chemin de la victoire, bien qu’elle soit confrontée à une concurrence sévère pour une place dans l’équipe américaine à Tokyo. Jeux olympiques.

Intégrer à partir de .

15 – Jennifer Brady

Parmi ses concurrents pour l’un de ces spots, nul autre que Jennifer Brady. L’Américaine a perdu deux matchs consécutifs au premier tour à l’Open d’Australie et à Saint-Pétersbourg, mais a impressionné jusqu’à présent en 2020. Elle a atteint les huit derniers à Brisbane et les demi-finales à Dubaï, remportant de grandes victoires le long de la chemin, y compris sur Garbine Muguruza, Elina Svitolina et Ashleigh Barty # 1 mondial. Elle a utilisé son pouvoir à bon escient, en particulier sur les plus grandes scènes, et au # 48 mondial, elle est toujours un flotteur dangereux dans n’importe quel match nul.

Intégrer à partir de .

14 – Ons Jabeur

Le Tunisien a fait un début de saison aveuglant. Après avoir débuté à Shenzhen au 81e rang mondial, elle est déjà montée au 39e rang mondial. Elle a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie, marquant notamment des victoires contre Johanna Konta, Caroline Wozniacki, lors du dernier match professionnel du Danois, et Wang Qiang. Elle a soutenu cela avec un autre quart de finale au Qatar, où elle a battu Alison Riske et Karolina Pliskova. Et il semble qu’il y aura probablement plus à venir de Jabeur, qui est certainement l’un à surveiller cette saison.

Intégrer à partir de .

13 – Elina Svitolina.

Elina, Elina, Elina. Après une meilleure saison en 2019, où elle a atteint les demi-finales à Wimbledon et à l’US Open, Svitolina a eu du mal à se lancer en 2020. Elle a remporté le titre à Monterrey, mais la joueuse la mieux classée qu’elle a affrontée au Mexique était la n ° mondiale. 47 Marie Bouzkova en finale et cela s’est avéré loin d’être une journée simple au bureau de l’Ukrainien. En effet, son meilleur résultat de la saison reste probablement sa troisième ronde à l’Open d’Australie et elle n’y a remporté que trois matchs en défaite contre le finaliste Muguruza. Pourtant, en tant que numéro 6 mondial, elle mérite le respect, même si elle n’est pas en forme.

Intégrer à partir de .

12 – Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka n’est peut-être pas l’une des artistes les plus constantes du WTA Tour, mais elle fait les premiers services et frappe bien la balle qu’elle peut battre à peu près n’importe qui. Sa forme aux Majors laisse encore beaucoup à désirer, avec sa défaite au premier tour à l’Open d’Australie contre la future retraite Carla Suarez Navarro particulièrement décevante. Mais elle a également accédé au titre à l’Open du Qatar, surmontant un solide champ pour le faire. Si elle peut enfin remédier à son incohérence, ne soyez pas surpris de la voir entrer dans le top 5.

Intégrer à partir de .

11 – Petra Kvitova

Kvitova n’obtient pas toujours le crédit qu’elle mérite pour sa longévité en tant que force au sommet du football féminin. Après tout, elle est la seule femme dans le top 20 de plus de 30 ans à part Serena Williams. Ce n’est pas une mauvaise compagnie de s’y retrouver, même si le fait qu’elle n’ait pas remporté de titre du Grand Chelem depuis 2014 sera sûrement source de réelle frustration. Mais elle a été cohérente jusqu’à présent, sinon à son meilleur, atteignant les quatre derniers à Brisbane, les quarts à Melbourne Park et la finale au Qatar. Une grosse semaine pourrait être proche pour le Tchèque.

Intégrer à partir de .

10 – Garbine Muguruza

Après un lugubre 2019, peu de gens auraient pu prévoir le début que Muguruza a pris en 2020. Mais l’Espagnol est double champion du Grand Chelem pour une raison et comme le dit le vieil adage: la forme est temporaire, la classe est permanente. Elle a commencé sa saison en faisant les demi-finales et les quarts de finale respectivement à Shenzhen et Hobart, avant d’atteindre sa première finale majeure depuis 2017 à l’Open d’Australie, où elle a perdu de justesse contre Sofia Kenin. Lors de sa dernière sortie, elle a atteint les quarts de finale à Dubaï, suggérant une consistance renouvelée de la part de l’Espagnol. Mais elle a encore beaucoup à prouver avant le reste de la saison.

Intégrer à partir de .

9 – Kiki Bertens

Il est difficile de faire une évaluation de Kiki Bertens. Elle a joué du bon tennis en 2020, avec le point culminant de son année jusqu’à présent, sa course au titre à l’Open de Saint-Pétersbourg. Mais elle n’a pas dépassé le quatrième tour d’un tournoi majeur depuis 2018 à Wimbledon et son bilan contre les dix premiers adversaires est un sujet de préoccupation. Elle a prouvé qu’elle pouvait gagner au niveau Premier, mais à part à l’Open de France, il est difficile d’envisager qu’elle représente une menace sérieuse pour aucun des tournois du Grand Chelem.

Intégrer à partir de .

8 – Elena Rybakina

Elena Rybakina début d’année n’est pas sortie de nulle part, mais cela a certainement été surprenant. Le Kazakh, qui se classait en quelque sorte en dehors du top 150 au début de l’année dernière, a déjà atteint quatre finales cette saison, remportant le titre au Hobart International, battant une multitude d’adversaires de haut niveau en cours de route. Elle peut même prétendre à une place plus élevée sur cette liste et est peut-être même un cheval noir pour remporter un Major cette saison, avec son meilleur coup probable à Roland Garros ou à l’US Open.

Intégrer à partir de .

7 – Karolina Pliskova

Depuis qu’elle a fait sa percée à l’US Open 2016, où elle a atteint la finale, Pliskova a été une présence constante dans le top 10 mondial, même en montant au sommet du classement. Elle remporte régulièrement des tournois sur les trois surfaces. Mais elle n’a pas encore remporté de Major ni atteint une deuxième finale au plus haut niveau. Ce schéma s’est poursuivi jusqu’à présent en 2020, avec Pliskova faisant un superbe début d’année à Brisbane, avant de chuter à une perte de troisième ronde à Melbourne. Le talent est là pour gagner un Slam, mais de plus en plus, il faut se demander si la mentalité et le plan de match le sont.

Intégrer à partir de .

6 – Simona Halep

Il y a deux ans, Simona Halep semblait en danger de rejoindre la liste des joueurs WTA superbement talentueux qui n’ont jamais réussi à franchir la ligne d’arrivée. Mais la Roumaine a devancé Sloane Stephens pour finalement remporter un titre majeur à Roland Garros en 2018 et elle l’a soutenu avec une superbe performance en finale à Wimbledon pour ajouter à son bilan majeur. Elle est encore rarement la favorite du Grand Chelem, mais un tirage favorable est probablement tout ce dont elle a besoin pour remporter une troisième couronne lors de l’un des plus grands tournois du sport.

Intégrer à partir de .

5 – Ashleigh Barty

Vous pourriez être tenté de demander pourquoi le joueur classé n ° 1 mondial est cinquième sur la liste des classements de puissance. Et la réponse simple à cette question est qu’elle continue de lutter pour battre les meilleurs du jeu. Elle a bien débuté l’année en remportant l’International d’Adélaïde avant d’atteindre les demi-finales consécutives à l’Open d’Australie et à Doha. Mais il reste notable qu’elle n’a pas battu une des dix meilleures joueuses en route vers le titre de Roland-Garros, son seul triomphe majeur jusqu’à présent. Jusqu’à ce qu’elle prouve qu’elle peut battre les meilleurs sur la plus grande scène, un point d’interrogation au sein de l’élite restera.

Intégrer à partir de .

4 – Naomi Osaka

Après un bon début d’année à l’International de Brisbane, où elle a atteint les demi-finales, Naomi Osaka n’a pas réussi à Melbourne Park, s’inclinant face au prodige Coco Gauff au troisième tour. Cela dit, au cours de la dernière année, les Japonais se sont révélés être une force avec laquelle il faut compter et ont traité leur juste part d’adversité de manière assez impressionnante pour suggérer qu’elle rebondira plus tôt que tard. Attendez-vous à ce qu’elle reste candidate aux plus gros titres tout au long de l’année, sauf peut-être pendant le swing sur terre battue.

Intégrer à partir de .

3 – Serena Williams

On pourrait affirmer que n’importe où en dessous de la liste est en dessous de la moyenne de Serena Williams, sans doute la plus grande joueuse de tous les temps. Mais l’Américaine n’est peut-être pas la joueuse qu’elle était autrefois, avec le plus grand de tous les ennemis, le temps, menaçant de la dépasser. Et cela sans même prendre en compte la profondeur considérable des talents qui exercent actuellement leur métier sur le WTA Tour, y compris un certain nombre de jeunes étoiles à la hausse rapide. Ce qui pose la question: Williams a-t-elle toujours en elle le record de la Cour de 24 titres du Grand Chelem? Ce n’est toujours pas clair, mais si quelqu’un le peut, c’est sûrement le grand Williams qui le fera.

Intégrer à partir de .

2 – Sofia Kenin

Il est clair depuis un certain temps que Sofia Kenin a, à tout le moins, une volonté remarquable de gagner des matchs de tennis. Cet esprit combatif l’a peut-être poussée plus loin que prévu et elle est maintenant championne du Grand Chelem à seulement 21 ans après son triomphe à l’Open d’Australie. Bien sûr, cela ne l’a pas vue devenir une force dominante du jour au lendemain, Kenin subissant des pertes consécutives à Dubaï et à Doha. Mais elle s’est remise de ces déceptions pour remporter l’Open de Lyon et l’avenir s’annonce exceptionnellement radieux pour le jeune canon.

Intégrer à partir de .

1 – Bianca Andreescu

On ne voit peut-être pas immédiatement pourquoi Bianca Andreescu, qui n’a pas encore joué de match en 2020, est en tête du classement de puissance du premier trimestre. Mais le Canadien n’a perdu qu’un seul match terminé en 2019, ce qui devrait fournir la réponse à cette question. Et si Andreescu peut retrouver cette forme à son retour de la blessure au genou qui l’a écartée jusqu’à présent en 2020, il suffit de dire qu’elle va s’arrêter.

Photo principale:

Intégrer à partir de .