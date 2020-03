Clément: “Vous ne pouvez pas être aussi égoïste, ce qu’ils ont fait est inacceptable et nuit à l’image de la France”

Très clairement, il devait voir les choses Arnaud Clement d’exprimer avec clarté son mécontentement à l’égard de la Fédération française de tennis et de l’organisation de Roland Garros 2020. Il faut rappeler que l’ancien joueur français est capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, il entretient donc une relation étroite avec Guy Forget comme avec Bernard Giudicelli, qui n’a pas empêché sa critique amère. “La façon dont ils ont pris la décision est inacceptable. Il faut toujours consulter l’ATP et les joueurs, expliquer les raisons de votre décision. A une époque où l’on nous demande solidarité et unité pour surmonter cette crise, le tournoi fait ce qu’il lui donne Elle le gagne. Cela porte gravement atteinte à l’image de la France, il est impossible d’être aussi égoïste “, dit-il dans des mots recueillis par TennisActu.

