Clijsters parle à la presse après avoir rejoué à 36 ans

Kim Clijsters laissé un bon goût dans sa bouche à son retour sur les pistes de Dubaï. A 36 ans, le Belge a fait un grand match contre Garbiñe Muguruza, à qui il s’apprêtait à forcer la manche décisive après un 7-6 très serré. On attendait donc son apparition ultérieure, où le numéro 1 mondial a partagé des sentiments, des sentiments et des réflexions sur une journée très spéciale, malgré la défaite contre le dernier finaliste de l’Open d’Australie.

C’est ainsi que Kim a analysé l’affrontement contre Garbiñe. “Je sentais que le deuxième set faisait une grande différence par rapport au premier set. Parfois, je sentais que j’étais proche. Je regardais le ballon très gros. J’ai aussi commencé à mieux lire son jeu, à m’habituer un peu à son rythme. Dans le deuxième set J’ai senti que j’étais vraiment dans le jeu. Pendant un moment, j’ai senti que je dominais certains points et c’est un bon sentiment, lisez la façon dont j’ai commencé le premier set puis corrigez la façon dont je pourrais revenir au deuxième set, avec le J’ai joué au tennis, c’est quelque chose de très positif. Je vais le garder pour les prochains matchs. “

Le grand nombre a reconnu la motivation de voir autant de followers. “Voir certains des drapeaux belges était très émouvant. C’était une sensation agréable. Cela aide à des moments comme celui-ci ou à des moments comme le premier set où je sens que je dois travailler pour gagner des matchs. Pour avoir ce soutien, cela aide certainement à chaque fois que vous vous mettez en jeu, oubliez ce qui vient de se passer et recommencez à zéro, vous êtes positif et vous vous frayez un chemin à travers les combats. C’était bien d’avoir ce soutien, en voyant de nombreux drapeaux belges. “

Le Belge voulait valoriser le bon travail de Muguruza avec son service Pour faire face à des moments difficiles. “Je pense que je l’ai aussi dit hier lors de ma conférence de presse. Je parle beaucoup de ce que je ressens quand je suis sur le terrain. Bien sûr, vous jouez au tennis parce que vous voulez gagner des matchs. Je sentais que j’avais la chance de gagner ce deuxième set. Elle a bien joué, joué très bon quand j’ai eu quelques points d’arrêt. C’était probablement l’une des plus grandes différences aujourd’hui, à quel point Garbiñe a bien servi lorsqu’il a dû faire face à des moments compliqués. “

Clijsters a été interrogé sur les différences de jeu qu’il peut trouver par rapport à son époque précédente. “Je me sens un peu … Je ne vais pas dire de soulagement, mais un sentiment de pouvoir contrôler le rythme auquel il a été joué. De toute évidence, elle n’est pas la joueuse la plus puissante qui soit. Il y a des filles qui frappent le ballon beaucoup plus fort, mais J’ai senti que je pouvais me mesurer dans la mêlée avec elle à partir de la ligne de base. Mais oui, je pense qu’il est trop tôt pour dire que cela a changé par rapport à il y a environ huit ans. Il est difficile pour moi de vous donner un réponse claire et bonne. “

