Clijsters se sent chez lui à l’US Open et cela peut être une cible

L’ancienne joueuse du Top 10 Dominique Monami dit qu’elle a été impressionnante lors de son premier match en plus de sept ans lors de sa défaite au premier tour des championnats de tennis WTA Dubai Duty Free lundi et que l’ancien numéro un mondial.

1 peut viser l’US Open. S’adressant à Sporza, Monami a déclaré: “Dans le premier set, elle a cherché son rythme, mais elle est entrée de plus en plus dans le match et lorsque les nerfs ont disparu, elle a pu jouer son meilleur tennis. Son service doit encore s’améliorer.

Ce n’était pas difficile et bien placé pour blesser l’adversaire. Mais son jeu depuis la ligne de base était vraiment bon. Son coup droit était impressionnant. J’ai vu son dernier match à l’US Open. Elle a perdu contre Laura Robson en 2012. J’ai trouvé son niveau à Dubaï bien meilleur que lors du dernier match de sa carrière précédente.

Elle a joué une heure et demie hier. Ce n’était pas un match très long et ce n’était pas de longs rallyes contre Garbine Muguruza. Je la note maintenant à 75%. Plus tôt, j’avais des doutes. Mais maintenant, elle n’a certainement pas joué lentement. “

Monami ajoute que Clijsters est un talent exceptionnel mais il reste à voir si elle peut jouer des matchs d’affilée sans se blesser. “Peut-elle jouer différents matchs de suite sans se blesser? Il faut récupérer et ce n’est pas la même chose pour une femme de 25 ans que pour une femme de 36 ans.

Je ne suis pas sûr à cet égard. Kim peut-elle jouer un match de 3 heures, gagner ce match et être en forme à 100% le lendemain? Cependant, elle n’a pas perdu son jeu. On ne parle que de Kim, qui est un talent exceptionnel. Quelqu’un qui était 50e au classement WTA et qui fait son retour après quelques années, ne pourra jamais le faire.

Ce n’est pas la norme maintenant. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. C’était son premier match et elle a prouvé qu’elle pouvait jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Mais pour le top 10, il faut en avoir régulièrement et il faut bien jouer toute la saison.

Vous devez continuer à performer et atteindre les quarts de finale au moins partout. “Enfin, si Clijsters sera en mesure de remporter un Grand Chelem, l’ancien capitaine de la Fed Cup belge,” Cela dépend du tirage. Un Grand Chelem dure deux semaines.

Le tennis n’est pas un problème, la partie physique peut être difficile. Hardcourt est sa surface préférée. Si vous regardez ses objectifs possibles, je parie sur l’US Open. Là, elle se sent chez elle et cela peut être une cible. ”