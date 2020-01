Coach Conchita Martinez Comapred partenariat avec Muguruza à Brad & Jen

L’ancienne championne de Wimbledon Conchita Martinez a comparé son partenariat avec l’ancien numéro un mondial Garbine Muguruza à l’ancien couple de stars hollywoodiennes Brad Pitt et Jennifer Aniston. Le couple s’est réuni fin novembre après avoir travaillé plus tôt pendant une brève période en 2017 et 2018.

Muguruza, double championne du Grand Chelem, a battu la neuvième tête de série Kiki Bertens 6-3, 6-3 lundi et rencontrera la 30e tête de série Anastasia Pavlychenkova en quart de finale de l’Open d’Australie à Melbourne. Martinez, 47 ans, a commenté: «C’est comme des couples, nous voulons tous que Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettent ensemble, non?» Vous pouvez voir sur le terrain maintenant …

elle est très, très agressive, aussi (agressive) que lorsqu’elle jouait son meilleur tennis. Je ne veux pas le dire ou le dire. Je suis sûr que ça va être des moments difficiles, ça a été de bons moments. C’est super de profiter du moment.

Ça va bien. Profitons simplement de ce que nous avons en ce moment ». Pendant la morte-saison, Muguruza a gravi le mont Kilimandjaro et a commencé sa saison en atteignant les demi-finales de l’épreuve WTA à Shenzhen. Elle a également eu un virus qui l’a forcée à se retirer des quarts de finale de l’épreuve WTA à Hobart, mais elle est depuis en pleine forme à Melbourne.

Martinez a remporté les championnats de Wimbledon en 1994 et a été capitaine des équipes de la Fed Cup espagnole et de la Coupe Davis. Elle a également été finaliste aux épreuves de l’Open d’Australie de 1998 et de l’Open de France de 2000.