Coaching en direct. Comment maintenir votre niveau de performance maximum sans entraînement ni compétition?

La quarantaine affecte les joueurs de tennis et tous les athlètes du monde entier

Après la Chine et l’Italie, c’est désormais l’Espagne qui est mise en quarantaine et toutes les activités sportives sont arrêtées jusqu’au 5 avril au moins. Pour tout amateur de tennis, être dans cette situation d’incertitude est compliqué; d’abord parce qu’il rompt avec les routines d’entraînement et de compétition et ensuite parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer avec le calendrier. Tout le monde attend l’évolution du coronavirus. Le RFET a annulé toutes sortes de tournois jusqu’au 5 avril, ce qui signifie une interruption de trois semaines pour les joueurs. En Amérique latine, de nombreux pays ont déjà commencé à annuler des tournois et à fermer des clubs de tennis. La quarantaine sera mondiale et affectera tôt ou tard tous les pays d’Europe et d’Amérique.

La question est comment éviter de perdre le niveau de jeu et revenir à la compétition avec un niveau de performance et de mental optimal.

Pour en savoir continuez à lire.

Ils disent qu’un important joueur de golf américain a été emprisonné par le Vietcong pendant la guerre du Vietnam pendant plus d’un an. À son retour aux États-Unis, ses coéquipiers ont apprécié que son jeu soit toujours très bon. Surpris qu’après une si longue détention, il ait continué à jouer à un bon niveau, ils étaient intéressés par les raisons. Il leur a avoué qu’au cours de sa captivité il a joué 18 trous chaque jour dans les différents domaines et que pour cela il a utilisé son imagination, visualisant chaque champ, chaque trou et ressentant chaque coup avec la plus grande réalité possible. C’était sa façon de passer un si long enfermement. PRATIQUE IMAGINÉE ou ENTRAÎNEMENT IDÉOMOTEUR est un outil très utile pour les athlètes qui, en raison de l’enfermement, ne peuvent pas s’entraîner sur les pistes et les terrains. Les athlètes formés à cette puissante technique psychologique peuvent s’entraîner tous les jours lors de la fermeture forcée par le coronavirus. Comment le golfeur américain parviendra à maintenir son niveau (par Joaquín Dosil)

Vous pouvez avoir une ARME MENTALE qui fera la différence et qui vous donnera l’avantage définitif sur vos rivaux. Vous savez déjà que je vis en Allemagne depuis quelques années et quand j’ai fait le Master en psychologie du sport à l’Université de Cologne, l’une des universités sportives les plus prestigieuses avec l’Université de Leipzig où j’ai eu la bourse de recherche doctorale, J’ai fait la pratique du master au Centre Olympique de Support Sportif à Berlin. J’ai eu la chance d’apprendre de première main comment guider un athlète dans une pratique imaginaire avec d’excellents résultats.

De plus, l’un des plus prestigieux psychologues sportifs allemands Hans Eberspächer de l’Université de Heidelberg (l’une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses d’Europe) a créé un groupe de recherche sur la formation idéomotrice avec des athlètes, des chirurgiens et des pilotes. Dans ses expériences, il a démontré que la pratique imaginée ou l’entraînement idéomoteur amélioraient les performances et la précision des exécutions, en particulier dans les situations de stress et de pression. Cela a transformé la visualisation systématique et la pratique imaginée en un avantage mental très considérable qui a également permis aux athlètes de ne pas perdre leur niveau d’excellence malgré des arrêts forcés tels que des blessures.

Cette arme mentale les a aidés à avoir plus de sécurité dans leur exécution et à mieux performer aux moments clés et importants de la compétition. L’un des disciples d’Eberspächer, Hans-Dieter Hermann (les deux professeurs du maître) du groupe de recherche de Heidelberg, est devenu plus tard le psychologue de l’équipe nationale allemande de football, les entraînant à travers un entraînement mental et une pratique imaginaire. être champions du monde comme nous le savons tous.

Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai appris par eux-mêmes à faire ce type d’entraînement mental, de sorte que beaucoup de mes athlètes ont pu en bénéficier. Par exemple, un T-shirt olympique a pu, après avoir souffert de mononucléose et être hors compétition pendant douze mois et grâce à un travail d’entraîneur avec moi et à un entraînement mental, obtenir la troisième place du championnat à la stupéfaction de tous leurs partenaires d’entraînement. Une joueuse senior a également embauché mes services parce qu’elle était très nerveuse au début des matchs et qu’elle avait du mal à gagner ses services car elle était très consciente de ce que les autres pensaient. Elle avait également proposé de gagner un tournoi spécifique, ce qui l’a motivée à rechercher des solutions qu’elle n’avait pas envisagées jusqu’à présent. Il s’est même mis à parier avec un bon ami qu’il gagnerait le tournoi. La fin de l’histoire est qu’il a remporté le tournoi et a parié avec bonheur sur le contrôle mental à nouveau dans la compétition. Tout cela la faisait se sentir très sûre d’elle et qu’elle avait une façon de travailler son esprit qui fonctionnait dans les situations les plus difficiles.

Si vous voulez connaître une arme mentale qui vous donnera l’avantage que vous voulez être en mesure de battre vos rivaux. Si vous voulez savoir utiliser efficacement la visualisation, l’entraînement imaginé et l’entraînement mental pour revenir d’un arrêt de compétition et d’une mise en quarantaine avec votre meilleur niveau de tennis, je vous invite à voir mon

Live-Coaching gratuit ce mercredi 18.03.20 à 21:30 CET sur le thème: Comment maintenir votre niveau maximum de performance sans pouvoir vous entraîner ou concourir

Tout ce que vous avez à faire est de devenir membre de mon groupe facebook gratuit: “Gagnez de grands titres avec confiance et plaisir, plutôt que peur, stress et pression” et soyez le jour et l’heure du Live-Coaching.

Pour participer en direct, cliquez ICI pour entrer dans mon groupe facebook

Si vous êtes déjà membre du groupe, tout ce que vous avez à faire pour participer au Live-Coaching est d’entrer dans ce groupe le mercredi 18.03.20 à 21:30 CET et de participer au Live-Coaching.

Je répondrai à toutes vos questions pour que la quarantaine ne suppose pas un frein à votre tennis.

Pour connaître l’heure de votre pays, cliquez ICI

Ne manquez aucune information sur l’entraînement mental et inscrivez-vous à ma newsletter. De plus, si vous vous inscrivez gratuitement, vous recevrez également mon eBook de «Exercices d’entraînement mental sur la bonne voie«. Inscrivez-vous ici pour le télécharger et commencer votre parcours d’entraînement mental. IMPORTANT: vous recevrez par email un lien que vous devrez activer pour confirmer votre inscription à ma Newsletter et pour pouvoir télécharger gratuitement le eBook: