Coco Gauff élimine Venus Williams au premier tour de l’Open d’Australie 2020

Nous venons d’assister à une exposition scintillante entre la plus jeune sensation de l’Open d’Australie Coco Gauff et le vétéran Venus Williams. Gauff a commencé le match sur une note forte en gardant le contrôle total du match avec 5 matchs à 3. Il a fallu attendre que le vétéran retrouve son calme et mène le premier set de 6 matchs à 5. C’était un revirement complet en quelques minutes de Coco Gauff servant pour gagner le premier set à servir pour défendre le premier set. Une série d’erreurs non forcées de Gauff a aidé Venus Williams à prendre la tête.

Le jeune s’est rapidement levé pour égaler le premier set et l’a mené au tie-break. À ce moment-là, Venus Williams était visiblement mal à l’aise et peu sûre d’elle, ce qui l’a amenée à jouer de nombreux tirs lâches et quelques doubles fautes. Gauff est facilement entré dans une position confortable de 3-0 au bris d’égalité. Le vétéran n’était pas prêt à quitter ce set et a obtenu le bris d’égalité à 5-5. Coco Gauff a pu prendre le premier set avec 7-5 dans un long set de 62 minutes.

Aww, Coco savait que c'était censé être le point de Vénus 😂

Deuxième set

Gauff a commencé le deuxième set en remportant le premier match. Il semblait que Venus Williams n’avait pas de réponse à Coco Gauff car elle avait perdu 3-0 en seulement 10 minutes dans le deuxième set. Coco Gauff surutilisait clairement le drop shot comme une mesure désespérée contre la Vénus vintage. Coco Gauff a obtenu trop de points gratuits Venus Williams s’est retrouvée dans une position assez solide avec 5-2. Venus Williams a pu porter le match à 5-3.

Scores finaux

C’était le plus jeune joueur à retirer la victoire du joueur le plus âgé assez facilement avec des sets droits. Coco Gauff frappe régulièrement le deuxième service au-dessus de 100 mph comme si c’était la chose la plus normale au monde. Coco Gauff a une fiche de 2-0 contre Venus Williams. la bat 7-6 (5), 6-3 au premier tour de l’Open d’Australie après l’avoir battue au premier tour de Wimbledon l’an dernier. À 15 ans, Gauff a une grande carrière devant elle. A 39 ans, Vénus est l’amour du jeu et le combat personnifié.

“Je veux juste vous remercier beaucoup. Vous chantiez mon nom.”

Nous sommes un groupe amical 😀

Allumette électrique, disputée. Très cool ces deux joueurs d’époques si différentes se chevauchent.

Elle affrontera Sorana Cirstea ensuite.