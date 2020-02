Coco Gauff est l’avenir de la Fed Cup

L’ancien numéro 1 mondial Lindsay Davenport affirme que les États-Unis ont un bon tirage au sort lors des prochaines finales de la Fed Cup à Budapest, selon le site Web Tennis Tour Talk. Les États-Unis sont jumelés avec l’Espagne et la Slovaquie dans le groupe C et Davenport pense que les États-Unis

devrait être en mesure de battre ces deux équipes. Plus tôt cette semaine, lors d’une allocution sur la chaîne Tennis Channel, Davenport a commenté: «Je pense que si vous êtes de l’USTA, vous n’auriez pas pu choisir un meilleur groupe pour les États-Unis.

ils vont jouer contre l’Espagne et la Slovaquie. Ce sont deux liens très gagnants pour Team USA. Il y a beaucoup de grands joueurs et équipes. J’aime vraiment la position des États-Unis dans ce match nul ». Davenport est également satisfait du nombre d’options à la disposition de la capitaine Kathy Riinaldi pour l’équipe de la Fed Cup en avril et espère que Serena Williams fera également partie de l’équipe qui se rendra à Budapest.

«Il sera intéressant d’entendre quels sont les plans de Serena. Elle avait l’air très investie ce week-end à Washington. Ce fut l’un des grands moments, surtout quand la cravate était terminée. De toute évidence, elle a été sensiblement déçue lorsqu’elle a perdu son match, mais elle était là-bas à applaudir dans le cinquième match.

Elle était sur le terrain. Cela ressemblait à une unité vraiment cohérente qui a joué à Washington. En tant que joueur, vous devez également regarder à long terme. Voulez-vous être en Europe le 20 avril alors que vous avez l’Open de France dans cinq ou six semaines et que vous vous attendez toujours à Wimbledon? Je pense que maintenant qu’ils sont qualifiés, Team USA, ils doivent tous regarder leur calendrier et voir si cela a du sens pour eux aussi.

Vous descendez les classements et vous avez Kenin et Serena et vous avez Madison, vous avez Sloane et Alison Riske. Il y a tellement d’options pour le capitaine Rinaldi. C’est ce que vous aimez lorsque vous dirigez une nation.

Vous ne voulez pas avoir seulement un ou deux joueurs, vous voulez avoir un groupe pour pouvoir choisir. Coco Gauff est évidemment l’avenir de la Fed Cup. C’était génial de la voir et pour elle d’acquérir de l’expérience à Washington. Elle n’a pas réussi à se rendre sur le terrain du match, mais elle aura de très nombreuses chances à l’avenir.

Qui sait? Peut-être qu’elle finit par jouer à Budapest. Nous verrons”. Les nominations finales par équipe doivent être terminées avant le 17 mars par les pays respectifs.