Coco Gauff et Caty McNally montrent leurs mouvements de danse

Coco Gauff a continué de gravir les échelons sur la scène du tennis féminin avec une superbe victoire sur la championne en titre Naomi Osaka vendredi à l’Open d’Australie. Jeudi, elle et son partenaire Caty McNally, qui sont passés par les qualifications et ont perdu au deuxième tour du tirage au sort en simple, ont remporté leur premier match de double tour contre Karolina Muchova et Jil Teichmann 6-3, 6-2.

Après la victoire, le duo, qui a déjà remporté 2 titres WTA ensemble l’année dernière, a montré certains de ses mouvements de danse sur le court. En plus de jouer au tennis ensemble, les deux semblent partager la passion de la danse comme on peut le voir dans une vidéo que Gauff a mise en ligne sur son compte Tik Tok.

