Coco Gauff fête ses 16 ans

Jour de félicitation pour Coco gauff. Aujourd’hui, le prodige américain rencontre 16 ans. Elle ne le fera probablement pas comme elle le voudrait, en compétitionnant et en essayant d’obtenir des points qui l’aideront à grimper au classement. Ce changement d’âge représente cependant un changement de statut pour l’Américain: désormais, et selon les Règle d’admissibilité à l’âgeGauff peut jouer jusqu’à 12 événements professionnels et recevoir 4 jokers. C’est un changement par rapport à son ancienne situation, où il pouvait jouer un maximum de 10 événements et recevoir seulement 3 jokers.

