Coco Gauff révèle ses objectifs à court terme

Coco Gauff n’est pas une fille comme les autres. Nous l’avons compris au cours des deux dernières années grâce à ce qu’il a montré sur les courts de tennis, à seulement seize ans. Mais même sa sensibilité et sa profondeur de pensée ne sont pas égales à la moyenne, comme le démontre une longue lettre publiée sur le site “ Derrière la raquette ”, la plateforme créée par Noah Rubin qui permet aux stars du tennis de raconter librement des parties de leur vie inconnues à la plupart.

Dans leur nature exceptionnelle, les révélations de Gauff sont totalement compréhensibles. L’Américaine a fait ses débuts sur le circuit WTA en mars 2019 à l’Open de Miami et a remporté son match d’ouverture. Elle a reçu un joker dans le tirage au sort de qualification aux Championnats de Wimbledon 2019 où elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire du tournoi à se qualifier pour le tirage principal.

Elle a atteint le quatrième tour de l’événement et chacun de ses matchs a été le plus regardé de la journée aux États-Unis. Gauff atteindrait plus tard le troisième tour de l’US Open 2019 et le quatrième tour de l’Open d’Australie 2020.

«Mon objectif à court terme est de m’améliorer. Je veux dire, c’est l’essentiel. Je me porte bien en ce moment à 15 ans. J’ai encore tellement de choses que je pense pouvoir m’améliorer. Même mes parents, mon équipe, ils croient tous que je peux aller mieux », a déclaré Coco Gauff.

Elle est l’une des joueuses prometteuses aux États-Unis, on peut dire que le tennis américain a un bel avenir sur la piste WTA. «Je ne pense même pas que ce soit près d’un sommet pour moi, même si je vais bien en ce moment.

Ouais, le but est vraiment de s’améliorer, vous savez, d’avoir ces bonnes courses lors des tournois, de développer mon expérience et de jouer plus de tournois juste pour que je puisse être prête pour les matchs », a-t-elle ajouté.