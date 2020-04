Coco Gauff se met au look d’Halloween pendant son auto-isolement

Alors que de nombreux joueurs s’ennuient à la maison pendant l’isolement en raison de l’épidémie de coronavirus et essaient de faire de leur mieux pour se divertir, l’adolescente américaine Coco Gauff a utilisé une partie de son temps pour mettre un look Halloween et a posté une photo de la même chose pour ses adeptes des médias sociaux.

Gauff, 16 ans, a posté la photo ci-dessous avec la légende, Interviewer: “” Alors Coco, comment tu as fait sans tennis. ”

Interviewer: Alors, Coco, comment vous êtes-vous débrouillé sans tennis?

Moi: pic.twitter.com/4FYpupoV5t – Coco Gauff (@CocoGauff) 5 avril 2020

peep my nails 😩 – Coco Gauff (@CocoGauff) 5 avril 2020

Gauff a fait la une des journaux à Wimbledon l’année dernière lorsqu’elle a fait le tableau principal en qualification et a étonné Venus Williams, quintuple championne au premier tour, en route pour atteindre les 16 derniers au All England Club.

Elle a également fait le troisième tour de l’US Open et le quatrième tour de l’Open d’Australie depuis lors et a remporté son premier titre WTA Tour en octobre. Elle a publié un message il y a quelques jours, disant qu’elle était déçue de voir les championnats de Wimbledon annulés cette année en raison de la pandémie mondiale.

je vais manquer de jouer à @Wimbledon cette année💔. Restez en sécurité tout le monde, aimez-vous les gars❤️🥺 – Coco Gauff (@CocoGauff) 1 avril 2020

Pour l’instant, tous les tournois de tennis jusqu’au 12 juillet ont été annulés et il y a des inquiétudes que les tournois puissent être retardés ou annulés en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle.