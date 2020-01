Coco Gauff stupéfait à l’Open d’Australie et les leçons apprises

Cela peut être un moment magique pour les joueurs de tennis adolescents: Felix Auger-Aliassime, Amanda Anisimova et Jannik Sinner pour n’en nommer que quelques-uns. Coco Gauff l’a vécu de façon suprême lorsqu’elle a fait ses débuts à l’Open d’Australie.

Elle est entrée et a vaincu son idole Venus Williams lors de leur deuxième rencontre à 7-6, 6-3. C’était un tie-break et un score assez proche, Williams ne récoltant que 5 points contre 7. Gauff avait battu Williams deux fois avec le sentiment édifiant que son jeu était arrivé à la hauteur des autres joueurs plus expérimentés de la WTA.

L’autre contre-pointe qu’elle a vaincue était Naomi Osaka. C’était également la deuxième fois qu’elle et Osaka jouaient et la dernière fois au troisième tour de l’US Open, Osaka est sorti vainqueur. La Japonaise était au sommet de son art et l’a clairement montré sur le terrain où elle avait remporté son titre contre Serena Williams l’année précédente.

Gauff pensait que c’était son moment de briller et elle l’a fait. Mais c’était aussi une sorte de rancune où Gauff a battu Osaka en deux sets consécutifs en Australie. “Comme quoi est ma vie … c’est fou”, avait dit Gauff avec un énorme sourire.

C’était génial et elle a été inspirée pour aller au quatrième tour en se sentant merveilleusement bien; pourtant, les résultats étaient totalement imprévisibles. La rencontre avec Sofia Kenin était la première fois et plus comme une poussière. Kenin est classée n ° 15, tandis que Cori Gauff a obtenu la majeure partie de la publicité est classée n ° 15.

67. Ils sont tous les deux des joueurs fougueux et beaucoup mettent Gauff comme favori. Kenin donne sa critique sur les choses en disant: “Bien sûr, je comprends l’intérêt pour Coco. Elle a 15 ans et elle joue à ce niveau, ce qui est génial.”

Gauff était le plus fort et a remporté le premier set, un tie-break. C’est son match de cross qui a en partie eu raison de Kenin. Mais elle ne descendait pas facilement et ajustait traditionnellement son pare-soleil, gardait son jeu face à face et ses coups droits puissants et ses stratégies en jeu pour égaliser le deuxième set 6-3.

Le drame est entré dans ce dernier set lorsque Gauff a commencé à s’essouffler et à tactiquer pour démanteler Sofia Kenin. Elle l’a propulsée, l’a volée dans le bon style et a même eu des frais généraux précis pour gagner quelques points. Mais Gauff n’a pas pu trouver sa cohérence pour rassembler un tas de points pour gagner un match.

C’était embarrassant pour l’adolescent montante populaire de lutter sans toucher le tableau des scores alors que Kenin revenait sans cesse. Elle avait une place à chaque match, mais aussi une capacité mentale et une expérience plus fortes sur Gauff.

Cela aurait pu être le bord qui a fait le match pour Kenin. Kenin, visière du soleil, faisait partie de l’équipe américaine de Fed Cup de Kathy Rinaldi et ses débuts ont été dévastateurs car elle n’avait pas gagné un match. L’année suivante, elle a été nommée à nouveau et remplacée par Madison Keys qui réussit remarquablement bien pour les aider à remporter un titre.

Elle a obtenu 5 de ses 3 titres en simple WTA et 2 titres en double à son nom. Elle a vaincu Daria Kasatkina, Caroline Garcia et Maria Sakkari, ainsi que Madison Keys, Serena Williams et Ashleigh Barty. La partenaire de Gauff en double, Caty McNally, a marqué plusieurs titres en WTA ensemble.

Ils se sont révélés être un tyran sur le terrain pour n’importe quelle équipe adverse. Pourtant, Gauff ressentait la chaleur à la fin lorsque Kenin a gagné trois matchs et elle n’en avait pas. Elle devint émotive, essuyant ses yeux entre les points sachant que l’inévitable se rapprochait.

“J’étais déçu d’avoir perdu de toute évidence. Je pense que naturellement quand je perds, je suis juste un peu ému. Elle a définitivement mis beaucoup de balles sur le terrain – elle est rapide”, avait expliqué Gauff. Kenin était également émotive en essuyant son visage avec une serviette de tournoi.

Elle était heureuse d’avoir gardé son attention malgré toute l’admiration que son adversaire suscitait. Elle était extrêmement heureuse d’avoir disputé son premier quart de finale du Grand Chelem en simple et d’avoir remporté le match. Elle dit “… j’avais besoin d’une manière ou d’une autre de tout bloquer et de me concentrer sur moi-même …”

Kenin l’a fait et a gagné 6-7, 6-3, 6-0. Il y avait de nombreuses leçons à tirer. Kenin a traversé la crise, restant concentré mentalement. Gauff était ravi de se rendre au quatrième tour d’un Chelem en disant: “La chose dont je suis le plus fier est la façon dont je l’ai géré sur le terrain. Même si j’ai perdu un set 6-0, je croyais toujours que je pouvais le gagner … je viens de faire de mon mieux … ”