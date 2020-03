Coco Guaff lance sa collecte de fonds pour aider l’UNICEF à lutter contre le coronavirus

L’adolescente américaine Coco Guaff, qui a eu 16 ans vendredi, a lancé une collecte de fonds en faveur de l’UNICEF pour les personnes touchées par la pandémie de COVID-19. Gauff a publié une mise à jour sur sa page Facebook intitulée «My Birthday Fundraiser: Help UNICEF Fight Coronavirus» Sur la page, Gauff dit: «Je sais qu’en ce moment, la pandémie de coronavirus semble écrasante, mais il existe des moyens que nous pouvons aider à faire une différence et assurer la sécurité des communautés du monde entier.

Pour mon anniversaire, je fais une collecte de fonds pour soutenir la réponse COVID-19 de l’UNICEF.

L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires dans leurs efforts mondiaux, en fournissant des communications, des fournitures, des soins de santé, de l’éducation et plus encore. Ils sont en première ligne de cette lutte contre la pandémie, et cela signifierait beaucoup pour moi si vous pouviez faire un don. “

Gauff est devenue l’une des plus grandes stars du football féminin depuis sa course décisive à Wimbledon l’an dernier. Elle est la plus jeune joueuse à être classée dans le Top 100 du classement WTA et possède déjà 1 titre WTA et 2 titres WTA Tour double dans sa jeune carrière.

Elle a également atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie plus tôt cette année en janvier. En raison de la pandémie, tous les événements de tennis des prochaines semaines ont été annulés et aucune action de tennis n’est probable jusqu’à la fin avril au plus tôt.

Les instances dirigeantes du tennis ont déclaré qu’elles examineraient la situation dans les semaines à venir en fonction de l’évolution du scénario. Vous pouvez également soutenir Gauff et ses efforts en cliquant sur le lien ci-dessous.