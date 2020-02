Colt nommé d’après Rafael Nadal est un concurrent de premier plan sur le Kentucky Derby Trail

Un poulain du nom de Rafael Nadal, 12 fois champion de Roland Garros, est l’un des principaux concurrents sur la piste du Derby du Kentucky, selon The Sentinel Source. Nadal est formé par le formateur Bob Baffert. En 2018, Baffert’s Justify, qui n’avait pas couru à 2 ans, a fait son premier départ en février et moins de quatre mois plus tard, il avait balayé le Derby, Preakness et Belmont pour devenir le deuxième vainqueur Triple Crown de Baffert en quatre ans.

Nadal n’a pas non plus couru à 2 ans, a fait ses débuts en janvier et est maintenant 2 pour 2 et un concurrent de premier plan sur la piste du Kentucky Derby après avoir remporté le San Vicente de 2e année samedi dernier à Santa Anita Park. Selon Wikipedia, le Kentucky Derby est une course de chevaux qui se tient chaque année à Louisville, Kentucky, États-Unis, le premier samedi de mai, pour couronner le Kentucky Derby Festival qui dure deux semaines.

La compétition est une course à enjeux de catégorie I pour pur-sang de trois ans à une distance de 2 km à Churchill Downs. C’est la première étape de l’American Triple Crown, suivi des Preakness Stakes, puis des Belmont Stakes.

La participation au Kentucky Derby se classe au premier rang en Amérique du Nord et dépasse généralement le nombre de spectateurs de toutes les autres courses à enjeux, dont les Preakness Stakes, Belmont Stakes et la Breeders ‘Cup. Il est également connu aux États-Unis comme “Les deux minutes les plus excitantes dans le sport” ou “Les deux minutes les plus rapides dans le sport” en raison de sa durée approximative.