Combien de points les 20 meilleurs ATP et WTA défendent-ils jusqu’en mars 2020?

Une fois le maelström du Open d’Australie 2020 où Novak Djokovic et Sofia Kenin sont sortis vainqueurs de leurs tournois respectifs, les joueurs arrivent à une autre des dates marquées en rouge sur le calendrier: la première tournée américaine qui accueillera les tournois Indian Wells et Miami. Beaucoup de choses vont être en jeu au cours de ces mois dans les circuits masculins et féminins, comme cette lutte pour le numéro un mondial que Nadal et Djokovic auront dans l’ATP et Barty, Halep et Pliskova dans la WTA. Pour savoir quels changements possibles peuvent survenir dans le classement, en particulier en haut du classement, connaissons les points défendus par chaque joueur qui intègre le TOP 20 dans le circuit masculin et féminin l’année dernière à cette période de la saison.

Circuit masculin

Plusieurs choses à garder à l’esprit dans la lutte pour la première place du circuit masculin, c’est que Novak Djokovic comme Raphael Nadal Ils défendent peu de points. Sauf hecatombe, le joueur serbe ne devrait pas avoir de problèmes excessifs à défendre le leadership du classement, puisque Indian Wells et Miami ont toujours été très bons pour Nole’s good. Sauf surprise, le joueur de tennis des Balkans devrait garder le numéro un mondial jusqu’au tour de l’herbe, d’où Nole, comme l’année dernière, devra défendre de nombreux points. La bataille sera avec Rafael Nadal qui défend également quelques points en raison de la blessure qu’il a subie à Indian Wells lors de son match de quart de finale, qui lui a fait rater le tournoi de Miami.

Qui défend une bonne poignée de points est Roger Federer. Le joueur suisse défend les 2100 points et une erreur dans les premiers tours pourrait faire chuter le Suisse de nombreuses positions, car ces prochains mois sont vitaux pour le joueur suisse, s’il veut continuer sur le podium mondial de tennis.

Intéressant sera également le combat acharné Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, pour les dix premières positions nobles. Tous ces joueurs s’attendent à ajouter une bonne poignée de points qui leur permettront de se battre pour les positions de haut rang. Nous verrons si ce quatuor de grands joueurs de tennis a l’opportunité d’approcher Nadal et Djokovic, puisque la différence avec Federer est déjà pratiquement minime.

Regard sur la panne possible de John isner, qui défend de nombreux points dans les mois à venir et ne traverse actuellement pas un bon moment physique et émotionnel, où leurs victoires de ces derniers mois se comptent des doigts d’une main. En cas de mauvais papier, il pourrait même sortir du top 20 mondial. Si l’Américain peut être la surprise négative, le positif peut être Fabio Fognini qui défend très peu de points et a tous les bulletins de vote pour pouvoir entrer dans le top dix.

Circuit féminin

Le circuit féminin est sans aucun doute l’un des moments les plus excitants dont on se souvienne depuis de nombreuses années. De nombreux joueurs de tennis peinent à devenir le numéro un mondial. Actuellement, ce poste est occupé par Ashleigh Barty, qui tentera dans les prochains mois de défendre cette position. L’Australien défend 1120 points, pour les 1005 de Simona Halep et 1055 de Karolina Pliskova TTous devront jouer un bon rôle s’ils ne veulent pas voir comment les autres joueurs aiment Elina Svitolina ou Belinda Bencic ils se rapprochent encore plus du classement et deviennent plus serrés que le classement ne le convient.

Nous serons attentifs à la Canadienne Bianca Andreescu, qui n’a pas encore pu jouer de match officiel cette année, et en cas de non-possibilité de le faire dans les prochains mois, je pourrais lui faire quitter le top dix. Si Bianca peut être la surprise négative, Madison Keys ce peut être le positif, c’est-à-dire que la joueuse américaine ne défend que 20 points, et toute victoire qu’elle remporterait serait des points positifs qu’elle prendrait dans le classement pour aller dans des positions ascendantes. Il faut mentionner Garbiñe Muguruza, qui défend 330 points et tentera d’ajouter autant de points que possible pour revenir dans le top dix.

