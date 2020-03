Comme en tournoi, qui prendra le plus gros coup?

“Je suis d’accord avec la plupart des joueurs, mais je comprends pourquoi certains joueurs pensent que le Tour devrait continuer”, a déclaré Novak Djokovic aux médias serbes de la Republika. De nombreux joueurs ont hâte de participer à certains tournois avec le privilège d’obtenir un joker pour avoir une chance de gagner lors d’événements.

La situation de ne pas avoir de joker est une chose, mais de ne pas avoir de tournoi en est une autre. Le tournoi Indian Wells de BNP Paribas a été le premier grand événement de tennis à être annulé. Tout le monde était sous le choc de l’annonce du directeur Tommy Haas et commençait à sentir à quel point ce coronavirus était important et impliqué.

John Wertheim de Tennis Channel avait déclaré que “… nous avons reporté des matchs, nous avons eu des boycotts olympiques mais je ne me souviens de rien de ce genre …” C’est Steve Weissman de Tennis Channel qui a souligné que l’Indian Wells événement “Il ne sera pas annulé mais il n’aura tout simplement pas lieu pour le moment …”

Dans le segment Tennis Channel, les commentateurs ont expliqué qu’il était mentionné que les puits indiens seraient reportés jusqu’à peut-être après l’US Open. Mais ensuite, il a été mentionné que le programme de la tournée était rempli et que les tournois ne pouvaient tout simplement pas être remplacés ou modifiés.

Les joueurs qui ne sont pas en tête des classements ATP, WTA et ITF seront les plus touchés. “Pour les meilleurs joueurs, ce n’est pas si grave car les joueurs se classent en dehors des années 30 ou 40 …”

Lindsay Davenport, ancien joueur et commentateur de la chaîne Tennis avait mentionné. Malgré le fait que Rafael Nadal ne se classe pas. 2 dans le monde, il essaie de rester optimiste en disant: “J’espère qu’il est contrôlé, qu’un remède est trouvé et que cette incertitude est arrêtée, cette psychose, cette peur.”

Il venait de remporter l’Open du Mexique et avec Novak Djokovic remportant les Championnats de tennis Duty Free de Dubaï, Roger Federer est sur le point de subir une chirurgie arthroscopique du genou. Les joueurs des années 30 et au-delà sont les plus touchés par la pandémie de coronavirus des annulations de tournois et les moyens financiers dont ils ont besoin pour vivre jusqu’à la prochaine manifestation sont censés voir à travers.

Il y a quelques jours à peine, l’Italien Fabio Fognini s’inquiétait de savoir comment il serait autorisé à se rendre aux États-Unis en Italie pour jouer à Indian Wells et maintenant que l’Open de Miami pourrait être annulé. Il a raté des tournois depuis des blessures qui l’ont gardé en Italie avec sa famille.

Les joueurs classés au-delà des années 40 seront confrontés aux plus grands défis financiers et de jeu où ils doivent élever leur argent ainsi que jouer des performances. Les jokers et les perdants chanceux ainsi que les qualifiés comptent sur jouer dans des tournois avec les plus gros sponsors pour élever leur statut.

Ils ne peuvent pas se permettre de sauter, de manquer ou de perdre lors d’événements, ce qui est gênant pour eux. Espérons que la situation des coronavirus commencera à se dissiper et que les choses redeviendront normales. Mais la question n’est pas de savoir si – autant que quand.