«Comme Roger Federer, je peux jouer agressif et défensif»

Novak Djokovic, âgé de 19 ans, avait hâte de poursuivre de gros buts après une percée en 2006, donnant le coup d’envoi de la saison prochaine avec un titre à Adélaïde. En route vers les États-Unis pour les premiers Masters 1000 de l’année, Djokovic a perdu en finale à Indian Wells contre Rafael Nadal, vengeant la défaite en quart de finale à Miami pour se qualifier pour les quatre derniers.

Là, Djokovic a évincé Andy Murray pour la deuxième fois consécutive dans le même tour, atteignant la deuxième finale consécutive du Masters 1000. Novak a joué à un niveau très élevé du début à la fin, marquant une victoire 6-1, 6-0 en 63 minutes et sprintant dans le match pour le titre.

Djokovic a perdu 12 points en sept matchs de service, repoussant les trois chances de pause, volant près de 60% des points de retour, prenant cinq pauses sur neuf occasions et scellant l’affaire en un rien de temps. Servant à 41%, Murray ne pouvait avoir aucune chance contre le retourneur du calibre de Novak, restant sur cinq gagnants et pulvérisant plus de 20 erreurs non forcées.

Le Britannique a perdu du terrain dans les échanges plus longs, perdant 11 matchs consécutifs.

Novak a sauvé trois occasions de pause à 1-1 et a pris cinq points de suite pour éviter un revers précoce. Il a cassé Andy dans le match suivant à la suite d’une erreur de coup droit du Britannique, ouvrant un écart de 4-1 après une prise amoureuse et assurant une autre pause pour se rapprocher du set.

Servant pour cela, Novak a fustigé quatre vainqueurs de service dans le septième match pour fermer le premier match avec style, dominant dans chaque segment et ayant l’air déterminé à répéter cela dans le deuxième set. Les choses allèrent de mal en pis pour Murray qui donna le service au premier match du deuxième set.

Djokovic n’a jamais regardé en arrière, tirant quatre vainqueurs dans le sixième match pour sceller l’accord et produire une autre victoire palpitante lors du « Sunshine double ». Louant son jeu, Novak a mentionné Roger Federer comme un autre joueur capable de concourir à un niveau élevé tout en attaquant et en défendant.

« Je suis un joueur polyvalent avec des styles différents. C’est toujours bien d’avoir un jeu comme le mien pour changer le rythme et changer le rythme quand je veux. C’est bon d’avoir ça. Roger Federer le fait, il peut jouer agressif, il peut jouer défensif, il peut aller au filet.

Il peut changer tout le temps, donc c’est bien d’avoir. Je travaille sur l’implémentation de serve & volley mais ce n’est pas facile. Je suis un joueur de base et je dois travailler davantage sur cela. Je m’attendais à un match différent contre Andy; c’est un grand compétiteur et un joueur très talentueux.

Je ne m’attendais pas à le battre 6-1, 6-0 en demi-finale mais je suis ravi. J’essaierai de remporter le titre, même si ce ne sera pas facile contre Ljubicic ou Canas. Ivan et moi avons partagé l’entraîneur de septembre 2005 à Roland-Garros 2006. Je le connais assez bien, nous avons beaucoup pratiqué et c’est mon bon ami « , a déclaré Novak Djokovic.