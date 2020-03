L’urgence du Coronavirus provoque de nombreuses incertitudes dans le programme de la plupart des joueurs de tennis. A travers une annonce sur ses réseaux sociaux, le numéro 2 mondial Rafael Nadal a communiqué quel sera son calendrier dans la seconde moitié de la saison 2020.

Le joueur de tennis majorquin a “coupé” presque tous les tournois, a confirmé sa présence en Slam, en ATP Finals à Londres et en Shanghai Rolex Masters. Rafa sautera plusieurs Masters 1000, notamment ceux de Toronto et de Cincinnati.

L’Espagnol a commencé sa saison 2020 en jouant à la première Coupe ATP 2020 et a aidé l’Espagne à atteindre la finale où ils ont perdu contre la Serbie, Nadal s’inclinant face à Djokovic en deux sets. Nadal a ensuite joué à l’Open d’Australie 2020 et a remporté ses trois premiers matchs en deux sets contre Hugo Dellien, Federico Delbonis et Pablo Carreño Busta.

Au quatrième tour, il a battu Nick Kyrgios en quatre sets et atteint les quarts de finale où il a perdu contre Dominic Thiem en quatre sets. Par la suite, Nadal a remporté son troisième titre de l’Open du Mexique, battant Taylor Fritz en deux sets en finale.

Nadal estime que l’adaptation aux nouvelles circonstances est la clé en ce moment. «Je le vois comme tout le monde, d’abord avec le souci de voir toutes les catastrophes que nous voyons chaque jour à la télévision et de s’adapter à ces nouvelles circonstances pour tout ce qui nous a dépassé, je pense.

La réalité est que, comme tous les changements dans cette vie, il faut s’adapter et ça prend du temps, et j’espère que ça ne donne pas de s’adapter complètement et que petit à petit on quitte ce virus qui nous emmène dans des circonstances extrêmes ” – a déclaré l’ancien numéro 1 mondial.

Le 19 fois champion du Grand Chelem ne s’est pas seulement mis en quarantaine et a appelé les gens à reproduire ses actions, il a également aidé son pays dans les efforts de secours. C’est la particularité de l’Espagne. Ses athlètes ont montré des degrés de sensibilité sans précédent.