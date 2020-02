Comment Benoit Paire s’est transformé sur le court

Ceux qui l’ont vu exercer son métier sur le circuit de tennis professionnel savent que Benoit Paire est un personnage sur et en dehors du court. Ceux qui n’avaient pas eu la chance de voir le Français jouer auparavant, mais qui sont des ajouts récents en tant que public, ne tarderaient pas à comprendre qu’il n’est pas le genre de joueur professionnel, mais quelqu’un qui travaille au rythme de lui-même. vibe.

Au cours de l’année écoulée, de son propre aveu, Paire a non seulement fait de son mieux pour se tempérer, mais a également laissé ses performances en parler au lieu d’essayer de s’expliquer. Non seulement aux fans de tennis du monde entier, mais aussi aux fans français, avec lesquels il affirme avoir eu une relation amour-haine.

«Je pense que le tennis français [fans] aime-moi. Ou ils me détestent. Il n’y a pas de milieu [ground]. Je joue pour mon pays », a-t-il déclaré lors d’une conversation exclusive avec Tennis World USA, à Pune. Il a également partagé comment l’ignominie d’être expulsé du contingent français aux Jeux olympiques de 2016 à Rio était un facteur pour lui de chercher à s’améliorer.

“La mauvaise chose était pendant les Jeux olympiques [in 2016] quand j’ai été licencié des Jeux Olympiques. Et ce n’était pas bon pour moi et la France. Mais depuis ce jour, ils me voient j’aime jouer pour l’équipe de France. J’aime jouer pour la France.

J’ai gagné un titre l’an dernier en France. Roland Garros a été un bon tournoi pour moi. Donc, je pense que maintenant les Français m’aiment et c’est sûr qu’ils étaient tristes de ne pas être à Montpellier… Je suis sûr qu’en France quand je reviendrai à Marseille, ils seront contents de me voir ».

Depuis la confirmation de Paire pour l’Open 13 à Marseille, il aura la chance de vivre ce bonheur en personne. Mais qu’en est-il du bonheur de soi au milieu d’une telle effusion de la réceptivité des fans? Pour le monde non.

19, même si cela avait été un travail en cours et ce n’est que récemment qu’il a commencé à apprécier son temps passé sur le terrain. Paire a expliqué: «Je pense que j’ai beaucoup changé. Maintenant, j’aime être sur le terrain. Avant c’était dur.

Mentalement, je pourrais être très en colère et malheureux sur le court. Maintenant [has] modifié”. Ajoutant cet âge, aussi, a joué son rôle dans la mise en évidence de cette maturité, le 30 ans a mentionné: «Je sais que j’ai 30 ans et je sais que je dois profiter.

Je n’ai pas 10 ans devant moi. Je dois jouer match après match… pour me battre jusqu’au bout et je pense que c’est pourquoi j’ai gagné deux titres l’année dernière parce que je me battais. Je me bats jusqu’au bout et on voit quoi [will] se produire”.

Paire a également attribué cette maturité mentale à sa croissance en tant que joueur – au cours des quatre années entre 2016, quand il a atteint son sommet de carrière au no. 18 et maintenant quand il est sur le point de l’égaler (ou de l’améliorer) après avoir atteint la 19e place du classement ATP cette semaine.

“C’est ce qui a changé entre maintenant et entre 2016. Ok, je jouais peut-être mieux [than now] mais mentalement je n’étais pas bon », a-t-il dit. Sa volonté d’introspection a également rendu Paire plus réceptif à l’acceptation.

Par exemple, en acceptant que même s’il a une chance réaliste de devenir le n ° 1 français dépassant le titulaire, Gael Monfils, il devra toujours continuer à jouer, que cette éventualité se matérialise ou non.

Plaisantant que lui et Monfils – qu’il a appelé son ami – ont eu une conversation à ce sujet, Paire a également déclaré qu’il serait heureux, que Monfils reste le non de la France. 1 joueur ou s’il l’a dépassé.

«On en a beaucoup parlé, avec Gael. Il m’a dit: «Ouais, tu sais, j’ai des points à défendre. Si vous jouez bien, vous ne serez pas. 1. “Alors, j’ai dit:” Ok, mais peu importe si vous n’êtes toujours pas.

1 et n ° 2 au monde, je serai n ° 3. Je serai toujours heureux ». Nous n’y pensons pas. Nous jouons juste match après match, voyons ce qui se passe et si je peux être non. 1, bien sûr, je serai heureux. »Mais sur une échelle positive pour le superlatif, Paire essaie d’accomplir ce qui est« le plus important ».

Et c’est vouloir améliorer son classement ATP en premier. «Pour moi, le plus important [thing] c’est d’avoir mon rang le plus élevé. Je n’étais pas. 18, je veux être non. 17 et pourquoi pas 16, 15? Pour moi, le plus important [thing] est mon classement mondial ».