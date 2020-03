Comment Carlos Moya a aidé Rafael Nadal à créer une arme secrète

Carlos Moya a joué un rôle influent dans la résurgence de Rafael Nadal depuis 2017. Alors que l’Espagnol a franchi la barre des 30 ans, la transition d’un tribunal à l’autre est devenue difficile. De plus, son genou sujet aux blessures est devenu plus vulnérable aux blessures. Par conséquent, le but de Moya était d’améliorer le jeu de Nadal, ce qui mettait moins de pression sur son corps.

Le changement le plus important dans le jeu de Nadal depuis la saison 2017 a été son agressivité renée et son service remanié. Après avoir passé près d’une décennie et demie sur la tournée avec une motion similaire, c’était certainement un pari de Nadal et Moya de retravailler une technique déjà très réussie. Cependant, le risque a payé pour le champion du Grand Chelem à 19 reprises.

Lacunes du service de Rafael Nadal

Malgré un service constant, c’était une partie du jeu de Nadal qui le laissait tomber. Nadal n’a certainement pas réussi à marquer ces points de service faciles. Un service inefficace entraîne une usure constante de son corps. Par conséquent, il a également eu moins de temps pour récupérer entre les matchs.

C’était le besoin d’une heure pour Rafa de changer sa motion de service et de la rendre plus efficace afin de prolonger sa carrière. Par la suite, Moya a repensé son service avant la saison 2019.

Rafael Nadal a modifié son service à l’Open d’Australie 2019

Le Majorquin a changé son service sur trois étapes. Premièrement, Nadal retire maintenant sa main du ballon plus rapidement au lieu de laisser sa main s’attarder. Sa motion de service antérieure aurait mis beaucoup plus de poids sur ses chevilles. Cependant, maintenant il est plus rigide et il y a plus de réduction de la rotation de son corps.

Il a travaillé pour rester plus droit, ce qui l’aide à appliquer plus de puissance sur la balle, car le mouvement supplémentaire du ressort a entraîné une réduction de la puissance après que la balle a rebondi. Enfin, Rafa plante maintenant son pied droit sur le terrain à l’atterrissage de l’ordre de service pour être prêt à retourner la balle.

Ce mouvement de service remanié a été conçu pour maximiser les dommages dès le début. En conséquence, le nouveau service était plus rapide et plus agressif, donnant à Nadal quelques points gratuits sur son service.

L’impact du nouveau service de Rafael Nadal expliqué dans Statistics

En regardant les statistiques de l’année 2019, il est visible que Nadal a non seulement amélioré sa vitesse de service mais que son service était plus puissant et mortel que jamais. Les statistiques prouvent qu’il existe une différence significative entre le service de Nadal avant et après la modification de son service.

Le Majorquin a touché plus du double des as au cours de la saison 2019 qu’en 2018. Il a marqué 310 aces l’année dernière contre seulement 124 en 2018. Son pourcentage moyen d’as était de 6,8% par rapport à sa moyenne de carrière de seulement 4,2%.

Il a remporté 90,8% des matchs de service contre une moyenne de carrière d’environ 85%. C’était la première fois qu’il réclamait 90% des matchs de service en un an depuis 2010. De plus, le deuxième service de Nadal a été la plus grande amélioration de son jeu, remportant environ 60% des points de deuxième service. Il n’a affronté que 225 chances de pause en 779 matchs avec service en 2019. Il est évident que le service de Rafa est certainement devenu une arme mortelle pour lui.

Il n’y a rien à retenir de l’ancien entraîneur de Nadal, Toni Nadal, qui est l’entraîneur le plus titré en termes de victoires en Grand Chelem. Cependant, Carlos Moya mérite le mérite d’avoir développé Rafael Nadal version 2.0.

