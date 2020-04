Comment Daniil Medvedev profite de la suspension du Tour

Peu d’acteurs ont la possibilité de s’entraîner pendant la pandémie qui a gelé la majeure partie du monde et contraint la population à l’isolement, et encore moins ont la possibilité de considérer la situation d’un point de vue positif. Daniil Medvedev fait partie des chanceux, et son entraîneur, Gilles Cervara, a expliqué à We Love Tennis comment lui et le Russe ont décidé de profiter du temps de la quasi-inactivité mondiale et de la suspension de l’ATP Tour.

“Puisque nous avons la chance d’avoir un court, nous avons abordé cette période d’isolement comme s’il s’agissait d’un véritable moment d’entraînement”, a déclaré Cervara. “Même si nous ne connaissons pas la date à laquelle la compétition reprendra, nous sommes vraiment travailler, nous ne faisons pas semblant.

Nous ne sommes pas dans une logique de routine pour rester en forme, nous travaillons sur des points de préparation techniques, physiques et mentaux spécifiques. Je pourrais presque dire que cet enfermement est en quelque sorte une aubaine car nous avons le temps, nous prenons le temps, ce qui ne nous arrive presque jamais pendant une saison normale.

Quoi qu’il en soit, c’est aussi ma façon de voir les choses, il faut toujours réussir à transformer une situation et à la rendre positive. “Cervara a ajouté que, heureusement, Medvedev est un travailleur acharné qui” dit rarement non “.

«Maintenant, le plus difficile est de toujours trouver des moyens de créer des défis sur le terrain, afin que le champion soit toujours dans la dynamique de se dépasser, même lorsque l’esprit de compétition à l’entraînement ne peut pas vraiment être mis en œuvre.

“Medvedev a eu une saison 2019 dorée, qu’il a quittée avec deux titres de Masters et sept trophées de finaliste – dont celui de l’US Open, où il s’est incliné devant Rafael Nadal en finale après une folle course de swing sur le terrain en Amérique du Nord.”