Comment il a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie

Lors de la Coupe ATP, il y a trois semaines, Alexander Zverev a perdu trois matches consécutifs. Il a frappé de nombreuses doubles fautes. Il a fait pleurer son propre père dans une dispute à la cour. Vendredi, l’Allemand se rend au Rod Laver Arena pour affronter Dominic Thiem en demi-finale de l’Open d’Australie.

Il y avait très peu de gens qui parlaient de l’arrivée de Zverev dans ce tournoi. En fait, de nombreux experts choisissaient Zverev pour être l’une des premières têtes de série à quitter le tournoi. Beaucoup plus de discussions avaient lieu sur ce qui n’allait pas avec le jeune Allemand que l’impact qu’il pouvait avoir à Melbourne Park.

Marche d’Alexander Zverev en demi-finale

Rétrospectivement, l’impact de Zverev à Melbourne était toujours susceptible de s’étirer au moins jusqu’au quatrième tour. Les défaites de la Coupe ATP, aussi difficiles et démoralisantes qu’elles paraissaient à l’époque, se sont heurtées à des talents de calibre de Denis Shapovalov, Alex De Minaur et Stefanos Tsitsipas. Le tirage au sort du premier tour contre Marco Cecchinato aurait été un changement de rythme bienvenu pour Zverev.

Des victoires simples contre Egor Gerasimov et un Fernando Verdasco décoloré ont suivi. Le fait que Zverev ait fait de ces victoires des victoires dominantes est cependant louable. L’Allemand commençait à développer une réputation de difficulté dans les premiers tours du Grand Chelem. La quantité d’énergie que Zverev dépenserait inutilement dans ces matches reviendrait inévitablement à lui faire du mal lors de la deuxième semaine de slams.

L’énergie supplémentaire est certainement utile pour faire face à Andrey Rublev. Le jeune Russe n’avait pas perdu un match de tennis en 2020 jusqu’à ce que Zverev le bat facilement en deux sets. Wawrinka a finalement pris un set off l’allemand en quart de finale mais Zverev a montré un sang-froid impressionnant pour renverser la vapeur rapidement et s’affirmer une fois de plus.

Presque tous les aspects du jeu de Zverev se sont améliorés

Zverev a remporté quinze des seize sets et n’a eu à jouer que deux bris d’égalité dans ces sets. Cela démontre que son match de retour fonctionne bien. Il a brisé ses adversaires 28,6% du temps. Ce chiffre est en hausse d’environ 5% par rapport à son nombre de carrières sur terrain dur.

Dans un article précédent, il avait été démontré que le service de Zverev avait progressivement diminué au cours des deux dernières années. Dans ce tournoi, cette tendance s’est complètement inversée. Zverev a effectué son premier service 79% du temps, ce qui est un nombre incroyablement élevé. Il a également remporté 79% des points derrière ce premier service. Bien qu’il ne soit pas aussi impressionnant derrière sa deuxième livraison (51% de points gagnés derrière cela), il est sûrement beaucoup mieux que son record atroce de double faute en Coupe ATP. En fait, il n’a frappé aucun double fautes contre Gerasimov au deuxième tour.

Lorsque le service fonctionne si bien, Zverev devient un adversaire extrêmement difficile. Il a détenu près de 90% de ses matchs de service, donc en combinant cela avec le match retour qui fonctionne mieux que d’habitude, il est clair comment il a progressé jusqu’à présent, si bien.

Zverev a été remarquablement constant tout au long de ses matchs. Dans tous les matchs de l’Open d’Australie jusqu’à présent, il a réussi à compter les vainqueurs dans les 30 meilleurs. Il a également fait preuve de constance dans ses erreurs non forcées, gardant toujours ce nombre beaucoup plus bas, dans les basses 20.

Attitude plus calme sur le terrain

Il est difficile de savoir si ce sont ces améliorations évidentes de son jeu qui ont conduit à son comportement nettement plus calme sur le terrain ou s’il y a eu des discussions personnelles au sein de son équipe sur cette question. Il était clair en ATP Cup que les choses ne pouvaient pas progresser comme elles étaient.

Le monde du tennis au sens large ne saura jamais ce qui a été dit derrière des portes closes, et ils ne devraient pas non plus, mais ce serait une surprise si des pourparlers sur “l’air pur” n’avaient pas eu lieu au sein de la Team Zverev. Ils ont certainement travaillé dur ensemble. Quand Zverev a été interrogé sur l’amélioration de son jeu, il a fait référence au fait qu’il faisait des séances de six ou sept heures pour réparer les choses.

C’est formidable de voir un vrai talent capable de travailler dur. Il aurait été facile pour Zverev de s’enterrer dans le déni que les choses allaient mal. Il a peut-être fallu une campagne désastreuse pour la Coupe ATP pour mettre les choses au point. Quoi qu’il en soit, l’Allemand est de retour à la fin dangereuse d’un Grand Chelem avec une chance de gagner son premier.

Un don de bienfaisance pour soulager la pression?

Les feux de brousse qui ont englouti l’Australie au cours de l’été ont fait ressortir certains des meilleurs joueurs de tennis. Beaucoup ont offert de donner par coup sûr, Simona Halep a promis de faire un don chaque fois qu’elle a eu une altercation avec son entraîneur Darren Cahill. Belinda Bencic s’est moqué de Zverev, suggérant qu’il pourrait faire un don pour chaque double faute.

Heureusement, en raison de son manque de doubles, Zverev ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a donné 10 000 $ AUS pour chaque victoire de match. Non seulement cela, mais incroyablement, après sa victoire contre Cecchinato Zverev a pris l’énorme engagement de faire don de l’ensemble de son chèque de vainqueur au fonds de secours. En 2020, ce prix en argent totalise près de 4,2 millions de dollars australiens. Il est possible que ces dons de bienfaisance aient quelque peu allégé la pression sur le jeune homme.

Bien sûr, Zverev a deux matchs très difficiles à faire avant que cela ne devienne une considération. Ensuite, Dominic Thiem, qui a sa propre motivation supplémentaire pour la victoire. Les motivations différentes entre les demi-finalistes se résument succinctement dans ce tweet de Ricky Dimon:

Open d’Australie, demi-finale: Alexander Zverev contre Dominic Thiem

– une à deux victoires loin de donner 4 millions de dollars pour sauver la vie telle que nous la connaissons sur tout un continent

“L’autre est à deux victoires d’avoir sa maman se faire tatouer un kangourou sur le cul”

😂

– Ricky Dimon (@Dimonator) 29 janvier 2020

Quoi qu’il arrive en demi-finale et en finale, il est bon de voir Alexander Zverev de nouveau bien jouer et à la fin des tournois.

Photo principale de ..