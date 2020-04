Comment Indian Wells relie Roger Federer, Sampras et Backer à la Californie

BNP Paribas Open qui se joue à biens indiens, en Californie, est inextricablement liée aux grands champions qui ont écrit son histoire: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker et plein d’autres.

Aujourd’hui, le premier ATP Masters 1000 de la saison est organisé au Indian Wells Tennis Garden, dans la ville d’Indian Wells (environ 4000 habitants), à Comté de Riverside, dans le sud de la Californie. Il est situé dans le Palm Springs entre les villes de Palm Desert et La quinta.

Mais bien que le tournoi se joue principalement en Californie, son origine a ses racines dans Arizona, précisément dans Tucson, la capitale de Comté de Pima, une ville de plus de 500 000 habitants et siège de l’Université de l’Arizona.

Les deux premières éditions se sont jouées à Tucson: John Newcombe a remporté la première en finale contre Ilie Nastase. Le tournoi n’a été joué en Arizona que pour les deux premières éditions, puis a déménagé définitivement en Californie.

Le premier lieu californien du tournoi a été Palm Springs, à Riverside. Il y a été joué pendant trois éditions: sur le terrain, il y avait des joueurs de tennis tels que Jimmy Connors, Ivan Lendl et Roscoe Tanner. Une curiosité historique: l’artiste Carl Eytel s’installe d’abord dans la zone qui deviendra plus tard le Tennis Club.

Pour deux éditions, en 1979 et 1980, le tournoi a été disputé en Rancho Mirage, également à Riverside. En 1980, la finale a été annulée en raison de la pluie. Quarante ans plus tard, le tournoi a été entièrement annulé, comme nous le savons tous … En 1981, le tournoi a été déplacé au Mission Hills Country Club dans la vallée de Coachella, qui sera connu sous le nom de Tournoi La Quinta.

La popularité du tournoi a augmenté de façon exponentielle et, en 1986, le directeur du tournoi, Charlie Pasarell, a décidé d’agrandir les installations sportives. Il crée ensuite la société PM Sports Management et, grâce à divers experts, il développe un important centre sportif et un hôtel de luxe pour rendre le tournoi encore plus attractif.

Après avoir signé un partenariat avec Newsweek, le tournoi a pris le nom de Newsweek Champions Cup à partir de 1988. L’ouverture du nouveau complexe à Indian Wells en 1987 a été un grand événement sur le circuit ATP. Le tournoi était inscrit au calendrier des Grand Prix Championship Series, neuf tournois dont l’importance était juste en dessous de celle des Grands Chelems, et précurseurs des actuels ATP Masters 1000.

De 1987 à aujourd’hui, le tournoi a connu une croissance incroyable: aujourd’hui, de nombreux joueurs de tennis, des médias, des initiés et des fans le considèrent presque comme le 5ème Chelem, à la fois pour son importance et pour le cadre magnifique, à la fois pour tout le confort que les organisateurs offrent aux joueurs de tennis, les médias et les fans.

Une histoire qui a commencé au milieu des années 70, qui a évolué de l’Arizona à la Californie, en passant par des champions tels que Boris Becker, Andre Agassi, Pete Sampras, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.