Comment la pandémie de coronavirus affecte-t-elle la saison de Roger Federer?

Le monde entier traverse une période étrange avec la peur de sortir de leurs maisons. Le monde a été recouvert d’un sentiment de peur, entraînant la fermeture de nombreuses entreprises. Au milieu de tous les ravages, la tournée de tennis est fermée jusqu’au 7 juin 2020, et certainement, la pause prématurée a eu un impact positif sur la saison de Roger Federer.

Federer a réussi le début de la saison en atteignant les quatre dernières étapes de l’Open d’Australie. Mais en quelques jours, il a annoncé son retrait d’une série de tournois entraînant une interruption de quatre mois du tennis en raison de son opération au genou.

Et contrairement à ses principaux rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic, Roger est le moins touché par la pause inattendue sur le circuit ATP. Comme son escale s’est parfaitement synchronisée avec la suspension de l’ATP.

Effet des coronavirus sur le classement de Roger Federer

Au mois de février, Roger était prêt à quitter le top 5 et à perdre 3180 points ATP par rapport à l’année dernière. Il a été le champion de Dubaï et de Miami, a atteint la finale à Indian Wells, s’est qualifié pour les quarts de Madrid et de Rome, puis a perdu contre le 12 fois champion de Roland Garros Nadal en demi-finale de Roland-Garros.

Mais maintenant, avec la décision de l’ATP de geler le classement, Federer a perdu 500 points face à Dubaï. Il restera toujours parmi les cinq premiers en tant que joueur de tennis numéro quatre mondial et avec 6630 points. De plus, Roger n’est qu’à 415 points de l’actuel numéro trois mondial, Dominic Thiem.

Si la pandémie de coronavirus n’avait pas perturbé l’ATP Tour, Federer aurait été classé entre la 7e et la 9e place et aurait repris sa saison avec 3950 points à son nom. Par conséquent, son opération opportune n’a pas eu d’impact sur le classement du maestro suisse.

Le record du Grand Chelem reste intact

Le hashtag # RF20 est largement utilisé par la base de Fedfan, il dénote le score des grands titres que l’icône suisse a gagné au cours de sa prolifique carrière. Personne dans l’histoire du tennis n’a remporté 20 tournois du slam et Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, était prêt à égaliser le score du Federer Slam à Paris en juin.

Roger Federer et Rafael Nadal

Depuis 2005, l’Espagnol vient d’abandonner deux matchs de l’Open de France, et un Rafael Nadal en forme indépendamment de son classement a toujours été le favori de la Major de Paris.

Juste après la 19e victoire de Rafa en Slam à New York, les experts du tennis étaient certains que Nadal atteindrait le 20e rang à Roland-Garros 2020. Mais avec le coronavirus reportant la majeure de France en septembre, le # RN20 doit attendre.

Dans ce contexte, Federer ne peut profiter de son record du Grand Chelem que pendant quelques mois, voire plus, à condition qu’il remporte un autre Slam avant que Rafa ne remporte la 21e couronne majeure.

Cependant, sur le plan personnel, Roger va bien avec son ami et ennemi Rafa attraper son décompte majeur et cela ne l’affecte pas beaucoup. «J’espérais gagner un seul Wimbledon. Si Nadal me rattrape, ça va », a déclaré Federer.

Semaines au numéro un mondial

Le monde du tennis connaît bien le record sans précédent de Federer à la première place mondiale. Il est resté au sommet pendant 310 semaines, dont 237 semaines consécutives de numéro un mondial.

Mais, cette année, le record de Roger était menacé alors que le champion du Grand Chelem, Novak Djokovic, se rapprochait de peu pour clore les réalisations de Roger Federer. À l’heure actuelle, le Serbe siège au sommet depuis 281 semaines, et il aurait dépassé le record mondial de 310 semaines de Federer en octobre de cette année.

Novak Djokovic et Roger Federer

Avec l’ATP qui a gelé le classement jusqu’au 7 juin 2020, Djokovic a besoin d’attendre un peu plus de temps pour dépasser le record de Federer et essayer simultanément de rester au sommet.