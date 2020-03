Comment le coronavirus affecte-t-il la saison de Rafael Nadal?

La pandémie de coronavirus a continué de faire des ravages dans le calendrier du tennis car la suspension de six semaines de la tournée a été prolongée jusqu’au 7 juin. Par conséquent, la suspension a mis une clé dans le calendrier des joueurs. Cependant, ces changements instables dans les dates des tournois ne tombent pas à l’avantage de Rafael Nadal en particulier.

La saison sur terre battue a été annulée après que l’ATP et la WTA aient décidé de ne reprendre la tournée que le 8 juin au plus tôt. Par la suite, le deuxième Grand Chelem de la saison – l’Open de France a été reporté de son créneau horaire traditionnel de fin mai au 20 septembre – 4 octobre.

Rafael Nadal envisagera-t-il d’abandonner l’US Open?

Avec les nouvelles dates de Roland Garros, il n’y a qu’un écart d’une semaine entre l’US Open et l’Open de France. Le slam en terre battue tombera après une série de tournois en dur. Par conséquent, la transition rapide d’un terrain dur à un terrain de terre battue s’avérerait assez difficile pour les joueurs.

Cependant, le n ° 2 mondial Nadal sera le plus touché. L’Espagnol est le champion en titre des deux tournois du Grand Chelem qui ne durent que 5 semaines. Il sera certainement soumis à une immense pression pour jouer son meilleur tennis de façon constante pendant plus d’un mois.

Le Majorquin pourrait sauter l’US Open pour être à son meilleur lors de l’Open de France, où il a un record invincible. Les enjeux sont certainement élevés pour Nadal s’il choisit de jouer les deux tournois car il pourrait finir par perdre les deux événements.

Le joueur de 33 ans visera toujours à parier le ranch lors des deux événements majeurs. Pas de prix à deviner que Nadal donnera la priorité au Slam parisien s’il doit faire un choix. Cependant, si Nadal, sujet aux blessures, est parfaitement apte à jouer au tennis exténuant pendant plus d’un mois, il ira pour le break.

Lisez aussi: «Les médecins et les policiers sont nos héros» – Rafael Nadal envoie un message à ses compatriotes en pleine pandémie de coronavirus

Différentes conditions à l’Open de France

Les conditions physiques à Roland Garros peuvent différer des années précédentes. Le temps à Paris peut varier en septembre. Il ferait froid et humide dans la capitale française. Par conséquent, les conditions du terrain et les balles pourraient être un peu plus lourdes en raison des changements de temps. Cependant, le 12 fois champion a l’expérience de s’adapter aux évolutions de la terre battue parisienne.

Nadal ne peut jamais être ignoré dans un match de tennis. Cependant, il peut trouver sa préparation assez difficile. Le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises ne sait pas quand, où ni à quel tournoi il jouera ensuite. Il peut certainement conquérir des titres à New York et Paris. Mais les deux tournois étant si proches, il devra faire un choix. Il se préparera soit à l’US Open, soit à Roland Garros.

Toutes ces conjectures ne seront validées que lorsque la pandémie de coronavirus ralentira. Nadal ne peut fixer son horaire qu’une fois l’épidémie subventionnée et la tournée reprend à une date confirmée.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion