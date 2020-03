Comment le coronavirus affectera la saison Novak Djokovic

Novak Djokovic a commencé l’année de la manière la plus spectaculaire. Il a pris le contrôle de la première Coupe ATP et l’a gagnée pour son pays. Il a ensuite fait un pas de plus vers Rafael Nadal et Roger Federer en termes de décompte du Grand Chelem.

Enfin, il est retourné à l’Open de Dubaï après l’avoir raté pendant quelques années et a remporté son troisième titre consécutif sur le Tour.

Homme au toucher sublime, Djokovic dénoncera l’absence de tennis dans les semaines à venir.

Le coronavirus a frappé la planète durement et rapidement. Il a paralysé de nombreux pays, sur différents continents, et a suspendu tous les événements publics. Les événements sportifs ont beaucoup souffert dans tout cet épisode.

Après avoir pris conscience de la grave situation dans laquelle nous nous trouvons, l’ATP, la WTA et l’ITF ont travaillé ensemble pour prendre la décision de suspendre le Tour jusqu’au 7 juin. Une sage décision pour lutter contre la propagation du virus.

Annonce conjointe: ATP et @WTA prolongent la suspension des tournées.

En raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

– ATP Tour (@atptour) 18 mars 2020

Le tennis est actuellement un sport en plein chaos. C’est un sport unique par la durée de la saison, qui dure environ 11 mois par an. Nous pouvons donc profiter du sport presque toute l’année. À la baisse, cependant, il est assez difficile d’ajuster et de reprogrammer des événements qui n’ont pas pu être joués.

De bons départs vont loin pour Novak Djokovic

La façon dont Novak Djokovic jouait, il était difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre le défie pendant la plus grande partie de la saison. Gardez à l’esprit que le Serbe nous a donné deux des plus grandes saisons de tennis de l’histoire.

En 2011, Novak a annoncé au monde son intention et sa capacité à défier Roger Federer et Rafael Nadal pour la suprématie. Il a connu une séquence de 41 victoires consécutives jusqu’en demi-finale de l’Open de France, où il a finalement perdu contre Federer. Il a poursuivi son attaque après le trébuchement à Paris et a remporté les Majors restants.

Il reste l’une des plus grandes saisons de l’histoire du sport.

Avance rapide jusqu’en 2015 et Novak nous a donné un autre avant-goût de son invincibilité. Il a atteint la finale des quatre Majors, devenant seulement le troisième homme après Federer et Rod Laver à le faire.

De plus, il a remporté un record de 6 titres ATP Masters et a participé à toutes les finales des grands tournois auxquels il a participé.

Le seul problème de sa saison 2015 était de rater l’Open de France. Cependant, il est revenu l’année suivante pour gagner cela également.

Je pourrais continuer à énumérer ses nombreux enregistrements, ou je pourrais simplement vous pointer ici.

Avec la suspension initiale du Tour, Indian Wells et Miami Open ont été les deux premières victimes. La situation du COVID-19 n’a fait qu’empirer par la suite, obligeant les responsables à prolonger la suspension jusqu’au 7 juin.

En conséquence, le swing d’argile de la saison est annulé, sauf pour Roland Garros.

De plus, l’ATP a choisi de geler le classement puisque la saison est arrêtée pour une longue période. Cette décision a beaucoup d’avantages et d’inconvénients complexes pour différents joueurs; certains en souffriront tandis que d’autres en profiteront.

Comment l’épisode entier du coronavirus affectera-t-il la saison de Novak Djokovic? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Record n ​​° 1 mondial

Djokovic a une grande estime pour la place de n ° 1 mondial comme n’importe quel joueur vraiment. Ayant commencé la saison au n ° 2, il a rapidement dépassé Nadal, remportant le premier Major.

Il reste le joueur n ° 1 mondial pour l’instant, suite au gel des classements ATP. Cependant, les semaines pendant la période de suspension ne sont pas prises en compte dans son décompte du nombre total de semaines au sommet.

Actuellement, Djokovic est sur 281 semaines en tant que n ° 1 mondial, à seulement 5 de Pete Sampras. Federer détient le record avec une fabuleuse 310 semaines au sommet.

Djokovic veut sans aucun doute établir ce record pour lui-même et il est également à une distance touchante de l’exploit.

Si la saison s’était poursuivie de façon normale, Novak n’avait qu’à maintenir sa place au sommet jusqu’au 5 octobre pour battre le record de Roger.

Maintenant, il devra peut-être attendre l’année prochaine pour le faire compte tenu des circonstances actuelles. En l’absence de tennis en avril et mai, 8 semaines sont perdues au cours des deux prochains mois.

Le positif ici, c’est qu’il peut continuer sa charge vers le record une fois le tennis repris, et il y parviendra absolument à l’avenir.

Sa seule véritable menace pour le grade est Rafael Nadal. Cependant, l’Espagnol a une énorme tâche de défendre à la fois l’US Open et l’Open de France en l’espace de 5 semaines vers la fin de la saison.

S’il ne le fait pas, vous pouvez compter sur Novak pour bondir et gagner ces titres. Il élargira également l’écart entre les deux en le faisant.

Attendez pour prolonger le décompte des Masters

La suspension du Tour signifie que 5 des 9 Masters sont suspendus, s’ils ne sont pas annulés. Il est très peu probable qu’ils puissent simplement être reportés en raison d’un manque de dates, ce qui est vraiment dommage.

Les tournois Masters sont les tournois les plus attrayants après les tournois majeurs, et nous pouvons y assister à des compétitions féroces.

Novak Djokovic était en pleine forme en 2011 et 2015 lorsqu’il a remporté respectivement 5 et 6 titres de Masters. Établissant un record en 2011 et le battant en 2015. Il se vante de 34 titres de Masters au total, un court des 35 titres record détenus par Nadal.

L’annulation du Sunshine Double, en particulier, est regrettable pour le Serbe.

Entre 2014 et 2016, Djokovic n’a jamais perdu dans les Sunshine Doubles, obtenant un triplé du double convoité. Avec le Sunshine Double 2011, Novak a réalisé cet exploit quatre fois sans précédent.

Federer est le seul autre joueur actif à avoir remporté le Sunshine Double, et il est indisposé, coronavirus ou non.

Encore une fois, une occasion manquée pour le numéro un mondial d’ajouter à son impressionnant décompte. Bien que ce ne soit pas l’effet secondaire le plus dommageable de la suspension.

Bien que Nole ne puisse pas ajouter à son bilan des maîtres, Nadal ne le peut pas non plus. Avec 3 des cinq événements Masters annulés étant sur terre battue, on pourrait dire que Nadal le regretterait davantage.

Élan perdu

Or, selon moi, c’est le plus gros inconvénient de Novak Djokovic. L’élan est la moitié de la bataille au tennis; vous prenez de l’élan qui vous donne confiance, tout en mettant votre adversaire sous pression.

Djokovic a eu tout l’élan du monde après les deux premiers mois de la saison.

Dominic Thiem est venu près de détrôner Novak Down Under. En fin de compte, cependant, il a échoué lorsque Novak a rebondi pour gagner.

Comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ayant arraché le match au bord de la défaite, sa confiance a augmenté encore plus.

Il a également eu une navigation assez fluide à l’Open de Dubaï. Son seul vrai test est venu en demi-finale contre Gael Monfils, qui était à un point de la victoire. Une fois de plus, Djokovic a saisi l’occasion et a retiré le Français de son chemin avec une précision chirurgicale en cas de besoin.

Vous donnez un élan à un homme comme Nole, et toutes les autres pièces se mettent en place. Le puzzle se résoudra, la guitare se jouera. D’accord, peut-être que je m’emballe.

Mais oui, si l’élan est en sa faveur, sa force mentale et sa confiance vaincront toute lacune qu’il pourrait avoir, et il n’en a pas beaucoup.

Une fois la saison recommencée, ce sera pratiquement comme recommencer la saison. Plus de deux mois hors circuit professionnel est en fait plus que leur hors saison officielle.

Certains pourraient avoir du mal à faire face aux changements drastiques de la saison, mais Djokovic n’en fera sûrement pas partie. Quelques victoires dès le départ aideraient certainement le Serbe à retrouver le niveau de confiance qu’il avait auparavant.

Novak Djokovic a tout pour jouer

N’oubliez pas que la dernière fois que Novak a commencé une saison comme celle-ci, il a remporté trois tournois du Grand Chelem dans l’année. Et il n’a jamais été facile à battre même à Roland-Garros, même pour le roi Nadal. Même si vous le radiez du Major Clay, il aurait toujours une médaille d’or olympique à viser.

Espérons que les trois derniers tournois du Grand Chelem seront joués. Ils sont, après tout, le Saint Graal du tennis, pas seulement pour les joueurs, mais aussi pour les fans.

Ce sera probablement la saison la plus compliquée du tennis, l’US Open et le French Open se déroulant à moins d’une semaine l’un de l’autre et d’autres événements cherchant à se faufiler partout où ils le peuvent.

Peut-être que cela favorisera toujours Djokovic s’il peut s’appuyer sur son immense force mentale tout en passant du court dur à la terre battue. Mais s’il y a quelqu’un qui peut rivaliser avec la force mentale de Novak, c’est Nadal.

Nadal sera à son meilleur pour l’Open de France, n’en doutez pas. Il se battra bec et ongles pour y défendre son titre. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser, peut-être que les événements sont juste assez désorganisés pour favoriser Djokovic.

Novak Djokovic sait qu’aucun grand exploit n’est facile, et rien n’est plus difficile que de battre le roi sur terre battue, mais il sait également qu’il l’a déjà fait.

Et c’est pourquoi je me sens bleu. Avec tout l’élan du monde, j’étais sûr qu’il continuerait à jouer une autre saison à couper le souffle. Et ce n’était pas seulement un fantasme que j’ai concocté, Djokovic visait quelque chose de similaire.

«La nouvelle saison a commencé de la meilleure façon possible, c’est-à-dire remporter la coupe ATP avec la Serbie et défendre ensuite le titre à l’Open d’Australie. Je suis motivé et aussi inspiré pour peut-être réaliser la meilleure année de ma carrière jusqu’à présent. “

Un homme de son expérience et de son humilité ne dirait pas ces mots à la légère. Il savait qu’il était sur quelque chose de spécial, une transe profonde qui lui permettait de transcender n’importe quel adversaire qu’il rencontrait sur le terrain.

Hélas, Novak a dû rentrer chez lui puisque la saison est suspendue et attendre son temps jusqu’à ce qu’il puisse reprendre sa mission.

Je ne veux pas rabaisser les autres joueurs sur le circuit ATP, en particulier pas Rafael Nadal. Je sais que Djokovic jouait bien, ça n’allait jamais être une partie de gâteau pour lui de rivaliser avec sa saison 2011 ou 2015.

Mais je crois que quand il est sur, il est l’homme le plus difficile à battre au tennis et toute son histoire. Ce n’est vraiment jamais fini tant que ce n’est pas fini avec cet homme. Demandez à Roger Federer.