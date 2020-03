Comment le coronavirus affectera-t-il le tennis en 2020?

Avec l’annonce que le BNP Paribas Open à Indian Wells ne se tiendra pas en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus, cela soulève la question de savoir quels autres tournois de tennis pourraient être forcés par COVID-19 d’annuler ou de reporter.

La décision soudaine d’Indian Wells de retirer le bouchon est intervenue après la confirmation d’un cas de coronavirus dans la région de Coachella Valley.

Cela a amené le Département de la santé publique du comté de Riverside à déclarer une urgence de santé publique et, avec un minimum de 539 autres cas recensés aux États-Unis dans 34 États, il a été jugé suffisamment dangereux pour la santé publique de reporter l’événement.

Alors que la possibilité de jouer à huis clos a été étudiée, elle a finalement été rejetée par les officiels du tournoi et la nouvelle a éclaté dimanche soir.

Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement sont d’une importance capitale. Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options. Tommy Haas, directeur du tournoi d’Indian Wells

Quels autres tournois de tennis pourraient être affectés par le coronavirus?

Bien qu’aucun tournoi ultérieur au niveau des tournées ATP ou WTA n’ait encore annoncé d’annulations, il semble inévitable que d’autres vont emboîter le pas.

Le Challenger Tour de deuxième niveau a déjà annulé ou reporté six tournois. Les événements d’Anning, en Chine, le 20 avril et de Samarkand, en Ouzbékistan, le 11 mai ont été annulés.

Trois tournois en Corée du Sud – Séoul, Busan et Gwangju – ont été reportés au mois d’août et un autre à Madrid (et non à l’Open de Madrid) a été reporté à octobre.

Plusieurs autres sports ont déjà été perturbés dans le monde, plusieurs pays comme la Bulgarie, la Roumanie et la Suisse ayant choisi de disputer des matches de ligue de football à huis clos.

Combinez cela avec le fait qu’il y a plus de 88000 cas confirmés de virus dans le monde, et que le nombre de morts est supérieur à 3000, les fans de tennis devraient probablement se préparer à l’effet domino pour apparaître dans les calendriers ATP et WTA.

Si l’on regarde le calendrier à venir, dans deux semaines, Miami, un événement avec un prestige similaire à Indian Wells, devrait avoir lieu.

Dans l’état actuel des choses, le tournoi combiné ATP et WTA au Hard Rock Stadium devrait se dérouler, mais l’événement va subir une pression croissante si le nombre de cas signalés continue d’augmenter au cours des quinze prochains jours.

Ensuite, c’est le swing européen sur terre battue avec des tournois programmés à Monaco, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne, en Suisse et en France.

Par rapport aux États-Unis, l’Europe est une zone beaucoup plus étroite, avec aucun contrôle aux frontières en place et à l’exception de la Hongrie et d’autres pays d’Europe de l’Est, des procédures inefficaces aux points d’entrée pour tenter d’empêcher la propagation.

Jusqu’à présent, l’Italie a été le pays le plus touché d’Europe, avec plus de 7 000 cas signalés. Mais le virus a commencé à se propager dans toute l’Europe ces derniers jours, avec un nombre croissant de cas enregistrés en Allemagne, en Grèce, en Autriche, en Suisse, en Croatie et au Royaume-Uni.

Tournois à venir et leur statut actuel

Tournoi

Date

Annulé / reporté

BNP Paribas Open, Indian Wells

12/03/2020 – 22/03/2020

Oui

Open de Miami

25/03/2020 – 05/04/2020

Non

Championnat américain d’argile masculin, Houston

06/04/2020 – 12/04/2020

Non

Grand Prix Hassan II, Marrakech

06/04/2020 – 12/04/2020

Non

Masters de Monte-Carlo

12/04/2020 – 19/04/2020

Non

Open de Barcelone

20/04/2020 – 26/04/2020

Non

Open de Hongrie

20/04/2020 – 26/04/2020

Non

Open de Munich

27/04/2020 – 03/05/2020

Non

Estoril Open

27/04/2020 – 03/05/2020

Non

Open de Madrid

03/05/2020 – 10/05/2020

Non

Rome Masters

10/05/2020 – 17/05/2020

Non

De là, il semble que cela va être le début d’une semaine qui pourrait perturber gravement le calendrier du tennis et il est difficile de voir comment les tournois pourraient être reprogrammés au cours d’une saison déjà bien remplie.

Continuez à vérifier pour plus de mises à jour ici au fur et à mesure qu’elles arrivent.

Qu’en pensez-vous? Certains d’entre vous avaient-ils l’intention d’assister aux tournois à venir? Doivent-ils jouer à huis clos? Faites-moi savoir dans les commentaires.