Comment les joueurs ATP et WTA passent-ils leur temps pendant la pandémie de coronavirus?

La tournée ATP et WTA a été interrompue pendant au moins six semaines en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité liées à la pandémie de coronavirus. La suspension signifie qu’aucun tournoi ATP et WTA n’aura lieu jusqu’au 27 avril. Par la suite, les joueurs se sentent vides dans leurs jours de congé inattendus.

Le monde du tennis a tourné la tête vers les États-Unis pour les premiers tournois obligatoires ATP Tour Masters 1000 et WTA Premier de la saison à Indian Wells et Miami. De nombreux joueurs étaient déjà arrivés en Californie une semaine avant pour s’entraîner pour le “cinquième” slam non officiel. Cependant, ces joueurs sont retournés dans leurs foyers respectifs après l’annulation des tournois.

Les joueurs ATP et WTA s’ennuient-ils?

L’ancienne n ° 5 mondiale Eugénie Bouchard semble très ennuyée pendant cette période de suspension. Une série de tweets de la Canadienne suggère qu’elle a du mal à passer son temps, restant à la maison toute la journée. «Sur mon canapé, je ne fais rien», a écrit Bouchard dans l’un de ses tweets.

vrai, comment va la quarantaine de chacun? je fais ma formation puis reste à la maison. tellement ennuyé! https://t.co/T7Hv9RKUBN

– Genie Bouchard (@geniebouchard) 15 mars 2020

sur mon canapé ne faisant rien https://t.co/HHjMyeGZ6E

– Genie Bouchard (@geniebouchard) 15 mars 2020

ce pas de sport est assez brutal. comment tout le monde passe le temps? https://t.co/mXWjqk3Mst

– Genie Bouchard (@geniebouchard) 15 mars 2020

qui est sur twitter rn

– Genie Bouchard (@geniebouchard) 15 mars 2020

Wawrinka et Murray plaisantent sur les réseaux sociaux

Stan Wawrinka a également passé son temps à faire de la fondue pour lui-même. La star suisse appréciait certainement son temps à la maison. D’un autre côté, Andy Murray a trouvé quelque chose qui n’allait pas avec les cheveux de Wawrinka alors qu’il se moquait de lui. “Quelle est votre adresse pour que je puisse vous envoyer une brosse à cheveux?” a écrit l’ancien n ° 1 mondial.

Cependant, Wawrinka était déjà prêt avec sa réponse pleine d’esprit: «Oui, s’il vous plaît !! Parce que pour l’instant je ne peux pas en acheter un. Tous les magasins sont fermés. Mais venant de vous et de vos célèbres cheveux, c’est assez drôle. “

Les plaisanteries ont continué alors que l’Ecossais a répondu: “En fait, je n’ai jamais possédé de brosse à cheveux comme vous pouvez probablement le voir.”

Au moins, être à la maison signifie que je peux profiter d’une bonne fondue 🧀🍷😍 rester en sécurité guys # home #staysafe #stayhome #love pic.twitter.com/2W6kh4XDCO

– Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 14 mars 2020

Alors qu’Alexander Zverev trouvait de bonnes recommandations pour les émissions de télévision, il a demandé à ses fans sur Twitter: “Des recommandations d’émissions de télévision?”

L’une de ses pages de fans a plaisanté: «Finales ATP 2018, le plus grand spectacle de tous les temps.» Le champion des finales ATP 2018 a aimé la blague. Il a répondu: “C’est une bonne chose.”

Lisez aussi: Jeremy Chardy préoccupé par les emplois des joueurs de tennis

Des recommandations d’émissions de télévision? 😅🙏🏼

– Alexander Zverev (@AlexZverev) 14 mars 2020

Quelqu’un veut des cours de tennis dans les prochains mois? 😅 #coronavirus #IndianWells #CoachOMara

– Jonny O’Mara (@Jonny_OMara) 9 mars 2020

Sera à New York pendant un certain temps. Donner quelques leçons sélectionnées pendant cette période si quelqu’un est intéressé. Enquêtes sérieuses uniquement. Faites le moi savoir!

– Noah Rubin (@ Noahrubin33) 12 mars 2020

Les joueurs de tennis ont tous connu de longues mises à pied dans leur carrière en raison de blessures. Cependant, cette fois, le monde entier a été touché. Et il ne semble pas y avoir de fin définitive à cette pandémie, conduisant à une ambiguïté parmi les acteurs quant à l’avenir.

Les joueurs espèrent ne plus être dans un état de désœuvrement après six semaines. Pour l’instant, les joueurs peuvent considérer cela comme une morte-saison. Ils peuvent certainement accélérer leurs séances d’entraînement après quelques jours où la situation est sous contrôle.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion