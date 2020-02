Comment les rêveurs peuvent devenir performants

Une ligne mince mais reconnaissable sépare les rêveurs de ceux qui transforment leurs rêves en réalité.

Qu’est-ce qui fait la différence?

L’attitude. Ceux qui atteignent leurs objectifs ont une attitude qui vise l’action elle-même, contrairement aux simples rêveurs. Ceux qui réussissent sont déterminés à atteindre le succès, quels que soient les obstacles, et sont prêts à mettre tout ce qu’il faut pour y arriver et en payer le prix.

Voici 10 conseils pour faire émerger une attitude orientée vers l’action:

1. Nier vos faiblesses

Les personnes qualifiées sont celles qui recherchent des solutions avec détermination. Ce faisant, ils découvrent des solutions créatives que personne n’avait peut-être même essayées auparavant. Plutôt que de se vautrer dans l’impuissance, les dirigeants cherchent diligemment un moyen de surmonter les obstacles qui les entravent.

2. Prendre le taureau par ses cornes

Les gens qualifiés n’ont pas peur. Ils vont directement à la source de leur problème et essaient de trouver une solution à partir de là. Leurs efforts attirent leur attention tout en éliminant un problème. Ils n’attendent pas, ils prennent l’initiative.

3. Entrer dans la zone sans plainte

Les personnes qualifiées s’abstiennent de porter plainte. Ils reconnaissent leur futilité et ne laissent pas leur esprit et leur bouche se permettre de perdre du temps sur cette activité.

4. Se mettre à la place des autres

Les personnes qualifiées sont empathiques. Ils essaient de tout voir du point de vue de l’autre personne afin de prendre la meilleure décision.

5. Nourrir votre passion

Les personnes qualifiées sont immunisées contre l’épuisement. Ils aiment ce qu’ils font parce qu’ils ont appris à alimenter le feu qui les maintient. Le prix n’est pas remis à la personne la plus intelligente, ni à la personne qui a des avantages sur les ressources et la position, mais à quelqu’un qui a de la passion.

6. Faites le pas supplémentaire

Les gens capables dépassent les attentes. Alors que d’autres se contentent d’une solution acceptable, ceux qui sont capables ne sont satisfaits qu’après avoir atteint l’inimaginable. Leurs attentes envers eux-mêmes sont plus élevées que ce qui est dicté par les autres personnes ou les situations qui les entourent.

7. Arrêter de caler et commencer à agir

Des gens qualifiés agissent. Alors que d’autres trébuchent sur leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs angoisses, ils ont la force d’aller de l’avant. Le moment parfait où tout est sûr et sans risque ne viendra jamais, alors pourquoi attendre?

8. Suite à l’actuelle

Les personnes qualifiées s’adaptent au changement. Ils ne s’arrêtent pas à un virage inattendu en cours de route. Ils acceptent la transition avec une perspective optimiste.

9. Aller jusqu’au bout

Ceux qui sont capables, ne se contentent pas de démarrer une entreprise, ils vont jusqu’au bout. Ils sont proactifs et font avancer les choses.

10. Attendre quelque chose en retour de son engagement

Si vous travaillez dur avec la bonne attitude, attendez-vous à quelque chose en retour. L’engagement passionné est contagieux et les ressources suivent la résolution. Les leaders engagés récolteront des récompenses et trouveront des portes s’ouvrir tandis que d’autres s’impliqueront dans l’enthousiasme et l’énergie qu’ils dégagent.