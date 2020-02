Maria Sharapova, la quintuple gagnante du Grand Chelem, est rentrée chez elle après sa défaite au premier tour à l’Open d’Australie de cette année et des questions ont été posées quant à savoir si la luxuriante charismatique de 32 ans pourrait durer encore quelques années.

En outre, peu de temps après son départ de Melbourne, les gros titres des médias ont révélé que la céruléenne Comely, qui est devenue résidente permanente des États-Unis en 1994 mais a continué à jouer sous les drapeaux russes, ne pourrait pas participer au St.

Tournoi de Pétersbourg en raison d’une blessure à l’épaule. Néanmoins, en dépit de toutes les chances qui devraient aller contre elle, il semble que la star du tennis russe magnifique, bien connue pour son style de jeu agressif avec puissance, angles et profondeur à la fois en coup droit et en revers, est en train de devenir de plus en plus populaire.

Selon l’indice de popularité de Google Trend, la parfaite Maria Sharapova, l’une des rares joueuses à avoir utilisé un coup droit inversé, a un classement de popularité de 18 dix jours plus tôt, 20 huit jours plus tôt, 100 six jours plus tôt, 26 quatre jours plus tôt , 29 deux jours plus tôt et 20 un jour plus tôt, ce qui représente une médiane de 20 au cours des dix derniers jours.

Bien qu’il soit étrange pour une joueuse qui a été jetée parmi les 300 premiers du classement WTA après le départ anticipé de Melbourne cette année, Maria Sharapova n’a jamais eu un classement de 0 dans l’indice de tendance de popularité de Google et les gens l’ont toujours recherchée malgré un certain nombre de déceptions performances au cours des dernières années.