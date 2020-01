Comment Milos Raonic continue de s’améliorer

Le finaliste de Wimbledon 2016, Milos Raonic, est entré dans l’Open d’Australie en tant que 32e tête de série. Son seul événement d’échauffement, Doha, ne s’est pas trop bien passé, Raonic s’étant incliné lors du premier tour face à Corentin Moutet.

Milos Raonic – Open d’Australie 2020

Le Canadien était à l’origine censé jouer l’un des flotteurs non ensemencés les plus dangereux du match nul, Radu Albot. Mais il a profité du retrait moldave pour faire sortir Lorenzo Giustino et Christian Garin du terrain. Pourtant, le premier gros test se profile à l’horizon.

Raonic a affronté Stefanos Tsitispas, sixième tête de série, en battant le Grec dans des sets consécutifs confortables. C’est ce que Tsitsipas avait à dire après le match:

“C’est assez difficile. Il joue des coups droits de partout sur le court, et vous ne savez pas vraiment où vous devez vous tenir exactement, car il est tellement rapide et se retourne, frappant ces coups droits. “

Dimanche, Raonic a joué un autre match brillant pour vaincre Marin Cilic. Le Canadien affrontera désormais Novak Djokovic pour une place en demi-finale de l’Open d’Australie 2020.

Mouvement et stabilité de la course de fond

Dans une interview avec Mats Wilander pour Eurosport, Raonic a mentionné avoir travaillé dur sur son mouvement pendant la morte-saison. Et cela montre. Avec son coup droit à l’envers étant une telle force, le Canadien doit avoir le temps de contourner son revers et de bien positionner le tir. Bien bouger sur la ligne de base est un must pour bien jouer son jeu du point de vue tactique. La façon la plus simple de jouer à Raonic est d’abuser de son revers. Mais comme l’a dit Tsitsipas, quand le Canadien bouge si bien, il semble que partout où vous le frappez, il frappera de toute façon un coup droit.

Mais peu importe à quel point vous le contournez, vous avez toujours besoin d’un revers stable. Et cela a toujours été aussi solide pour Raonic ici, lui permettant d’attaquer si l’adversaire lui joue une balle plus courte. Au fur et à mesure que le mouvement canadien devenait plus net, son revers s’est également amélioré, car il a maintenant cette fraction de seconde de plus avant qu’il ne prenne la décision.

Jeu net

Au fil des ans, Raonic a travaillé avec une variété d’entraîneurs différents, qui avaient tous des styles de jeu différents. Deux d’entre eux étaient d’excellents volleyeurs comme John McEnroe ou Goran Ivanisevic. Lorsque vous avez une grosse combinaison de service et de coup droit, vous devez avoir une capacité cohérente pour terminer les points au filet. C’est ce qui manquait au jeu de Raonic pendant ses premières années de tournée.

Mais le Canadien a progressivement amélioré ses compétences en vol et elles semblent aussi meilleures que jamais. Il était souvent reconnu pour ses brillants coups d’approche en tranche, mais ils ne fonctionnent pas si bien sur une surface comme celle-ci. Par conséquent, Raonic utilise des tactiques plus conventionnelles pour jouer sur le parvis. Encore une fois, le mouvement amélioré aide, se positionnant un peu plus rapidement et lui permettant de couvrir plus d’angles. Raonic a remporté 81 points sur 108 au filet jusqu’à présent.

Le service

Tout le monde en parle depuis des années, mais pouvez-vous vraiment le sauter? C’est le meilleur coup de Raonic et sa grandeur n’a même pas besoin d’en faire autant avec la puissance. Bien que cela lui ait déjà rapporté 82 as, c’est le coup de poing constamment excellent qui semble être l’aspect le plus important de celui-ci. Le Canadien a également utilisé une tonne de services en tranches au coup droit de son adversaire du côté des deux. Ce n’est pas exactement un coup mortel, mais il établit souvent un coup droit assez facile ou un service et une volée de routine.

Performance de gros points

Alors que Raonic n’a jamais vraiment été associé à l’étouffement, le côté mental de son jeu a également augmenté. Le Canadien a sauvé les sept points de rupture rencontrés jusqu’à présent (trois contre Garin, quatre contre Cilic).

Pour les gros serveurs, ce sont les points à 30-30 ou 40-40 qui s’avèrent souvent cruciaux. À ce stade de la partie, c’est soit un point de rupture pour l’adversaire, soit une chance de terminer la partie. Et Raonic a été absolument brillant dans ces situations de haute pression. Au cours des quatre premiers matchs ici, il a remporté 21/23 d’entre eux, perdant tous les deux contre Marin Cilic.

Son match le plus difficile?

Sans aucun doute, Novak Djokovic a été un cauchemar contre Raonic au fil des ans. Le Serbe mène le face à face entre eux 9-0, ne perdant que deux sets (Rome et Cincinnati). Mais d’une manière ou d’une autre, après que Raonic a eu du mal ces deux dernières années, il semble que ce soit son meilleur coup pour vaincre le champion du Grand Chelem à 16 reprises.

Son service peut le garder très proche et avec la nouvelle surface GreenSet convenant clairement à son jeu, Milos Raonic appréciera ses chances de chercher un bouleversement.

