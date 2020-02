Comment Novak Djokovic a-t-il changé la donne contre Dominic Thiem lors de la finale de l’Open d’Australie 2020?

La deuxième tête de série, Novak Djokovic, est venue de l’arrière pour vaincre le premier finaliste Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 pour décrocher le titre de l’Open d’Australie pour une 8e fois. Cependant, comment le Serbe a-t-il réussi à déloger Thiem après un déficit de 2-1 avec l’Autrichien qui a tout donné sur chaque balle?

L’enjeu était de taille lors de la finale de l’Open d’Australie 2020 alors que le champion en titre visait à se rapprocher de ses rivaux Roger Federer (20) et Rafael Nadal (19) en termes de titres majeurs. La victoire le verrait également doubler Nadal pour le classement n ° 1 mondial lundi.

De plus, il espérait devenir le premier homme à remporter un titre du Grand Chelem en trois décennies. D’un autre côté, Dominic Thiem visait son premier titre en Grand Chelem et rompait ainsi la séquence des «Big Three».

Comment Novak Djokovic a diffusé les coups de fond des missiles depuis Thiem?

Presque tous les coups de feu écrasants que Thiem a frappés ont rencontré un soupir d’incrédulité; Comment pourrait-il générer autant de puissance sur le ballon et réussir à frapper des gagnants continus à partir de la ligne de base?

Cependant, ce qui n’a étonné personne, c’est la façon dont Novak Djokovic a continué à remettre ces gros coups de fond en jeu et a forcé son adversaire à jouer une balle supplémentaire. L’Autrichien lui a tout jeté sur chaque balle qui entrait en jeu.

Cependant, le Serbe a refusé de donner quoi que ce soit gratuitement et a fait travailler Thiem pour chaque point. Il se tenait fermement là pendant les points clés, gardant ses nerfs. Le champion en titre a mis à profit toute son expérience en jouant 7 finales à Melbourne contre le premier finaliste.

Djokovic a résisté aux problèmes physiques pour revenir dans le match

Rien ne pouvait bouleverser Djokovic dimanche, pas un déficit de 1-2 sets, pas l’énergie superficiellement inépuisable de Thiem, pas de problèmes physiques, pas même la chaleur torride de Melbourne. Djokovic avait des problèmes inhabituels lors du troisième set. Il a également pris un temps mort hors du terrain après la fin du troisième set.

Plus tard, il a appris qu’il travaillait à cause de la déshydratation et a résolu le problème après la prise de beaucoup de liquides et de gels. Le joueur de 32 ans est revenu au tribunal rajeuni et a recommencé le quatrième set.

En revanche, le joueur de 26 ans n’a pas pu maintenir son intensité pendant quatre heures. Son niveau a légèrement baissé depuis la dernière partie du quatrième set. Le dos appuyé contre le mur, Novak tenait sa position contre les frappes au sol des missiles, qui étaient apparemment imparables.

Le Serbe était calme et calme et cherchait une mission. Il n’a jamais laissé le jeu agressif de son adversaire l’atteindre. Djokovic a plutôt profité de toutes les occasions qui se sont présentées pour voler un point avec un peu de chance en sa faveur.

Thiem a tenu Djokovic sur la pointe des pieds par la force de ses tirs. Cependant, Novak a défendu chaque tir, forçant Thiem à aller trop loin sur le ballon et donc à commettre des erreurs non forcées.

Il a également saisi chaque occasion d’intervenir sur les balles courtes et de mettre Dominic sur le dos. De plus, il a essayé de mélanger les choses en frappant quelques gouttes et en venant au filet, ce qui était juste suffisant pour garder les devinettes autrichiennes.